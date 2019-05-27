Житель Екатеринбурга получил 16 лет колонии за убийство родственницы

7 июня 2018 года в вечернее время между Рожковым, его двоюродным братом и супругой брата произошел конфликт на почве долговых обязательств. В качестве обеспечения выплаты долга Рожков передал супруге брата свой сотовый телефон и ушел. Спустя два часа мужчина вернулся к дому брата с целью забрать телефон. Между мужчинами вновь произошел конфликт, после которого Рожков задумал расправиться со своими родственниками.

На другой день в утренние часы подсудимый вернулся к дому на улице Самолетной и решил поджечь квартиру родственников. Он прошел в деревянный пристрой, облил стены заранее принесенной горючей жидкостью и совершил поджог. При этом он осознавал общественную опасность деяния и понимал, что его родственники огнем отрезаны от выхода из квартиры, а на окнах находятся решетки. Не оставив родственникам шансов на спасение, он скрылся с места преступления.

В результате поджога произошло возгорание и задымление квартиры. Женщина погибла на месте, надышавшись продуктами горения. Мужчина смог эвакуироваться, при этом получив ожоги 32% поверхности тела.