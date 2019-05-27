Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок для строительства храма святой Екатерины

В опубликованный список вошли 48 площадок. С 20 по 27 мая администрация города получила более 8,2 тысяч обращений от жителей города.

С учетом исключения дублирования площадок в предложениях всего на 27 мая поступило 48 вариантов, говорится в сообщении.

Напомним, после опроса, проведенного ВЦИОМ, Евгений Куйвашев предложил исключить сквер у Театра драмы из списка возможных мест для постройки храма. Однако в списке он все же значится.

Сегодня главные инвесторы проекта строительства УГМК и РМК заявили, что рассмотрят предложенные администрацией и епархией площадки, после чего будет принято решение о финансировании строительства.