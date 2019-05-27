Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок для строительства храма святой Екатерины
На сайте мэрии Екатеринбурга опубликован список мест, которые будут предложены горожанам в качестве площадок для строительства храма святой Екатерины.
В опубликованный список вошли 48 площадок. С 20 по 27 мая администрация города получила более 8,2 тысяч обращений от жителей города.
С учетом исключения дублирования площадок в предложениях всего на 27 мая поступило 48 вариантов, говорится в сообщении.
Напомним, после опроса, проведенного ВЦИОМ, Евгений Куйвашев предложил исключить сквер у Театра драмы из списка возможных мест для постройки храма. Однако в списке он все же значится.
Сегодня главные инвесторы проекта строительства УГМК и РМК заявили, что рассмотрят предложенные администрацией и епархией площадки, после чего будет принято решение о финансировании строительства.
В екатеринбургском сквере у Театра драмы с 13 мая проходили акции протеста. Горожане протестовали против строительства храма святой Екатерины на месте сквера. После предложения Владимира Путина о проведении опроса среди жителей города, ситуация изменилась. Власти города решили организовать опрос и начали прием заявок на альтернативные места для размещения храма. В настоящий момент забор в сквере демонтирован.