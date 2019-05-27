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Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок для строительства храма святой Екатерины
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Жители Екатеринбурга предложили 48 площадок для строительства храма святой Екатерины

Сегодня, 19:47ОбществоФото: презентация проекта на сайте Минстроя
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