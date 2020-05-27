ЕР подготовила предложения о защите прав удаленных сотрудников

В настоящее время все выдвинутые инициативы обсуждают специалисты Российского союза предпринимателей и промышленников, а также эксперты Федерации независимых профсоюзов России.

«Вновь возникшие формы занятости и коммуникации сотрудников и компаний, ставшие нормой по причине ограничений, введенных для борьбы с эпидемией, будут развиваться все больше, - заявил Медведев. - В этих условиях нужно вести постоянную доработку системы трудового законодательства для защиты прав работающего населения».

Как передает Mkset, основная особенность удаленной работы - исполнение должностных обязанностей вне офиса и общение с руководством через интернет. Учитывая это, нужно сделать так, чтобы любые документы можно было передавать через Сеть. Это положение нужно закреплять в трудовых договорах об удаленной работе, которые тоже будут оформляться через интернет. В документе перечислят все особенности труда, например, должен ли сотрудник использовать свои техсредства или всю необходимую технику ему выдаст работодатель. В первом случае работнику выплатят компенсацию от руководства за эксплуатацию своей техники.

Один из авторов поправок к ТК РФ, первый зампред фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев, уточнил, что поправками будет введено строго определенное время работы и отдыха удаленного персонала. Помимо этого, в договоре предусмотрят ситуацию, в которой работник сможет самостоятельно выбирать график работы. Для этого нужно будет установить и график общения с компанией. Вне этого графика у работника будет полное право не отвечать на звонки и сообщения руководителей. Также отмечается, что в договорах учтут форс-мажорные ситуации, в ходе которых сотрудников при условии получения их согласия и при дополнительной оплате можно будет обязать к сверхурочной работе.

Как ожидается, предложенные правки внесут в Трудовой кодекс уже в июне текущего года.

Как сообщает интернет-ресурс «Единой России», в мае правозащитным центром партии в каждом регионе РФ были организованы онлайн-приемы по трудовым спорам. За недельный срок специалисты обработали примерно 6000 сообщений о нарушениях трудового права, а также предоставили консультации.

Депутат Государственной Думы ФС РФ от партии «Единая Россия», председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских поддержал предложения партии по регулированию дистанционного труда.

«С момента объявления нерабочих дней и по настоящее время в Федерацию профсоюзов Свердловской области практически ежедневно поступают от граждан вопросы по организации и оплате труда при удаленном режиме работы. Работники, соглашаясь, а иногда и радуясь возможности работать дистанционно, столкнулись с проблемами, решение которых в основном зависит от работодателя, - сообщил он. - Поступали жалобы на увеличение объема работы, применяемый работодателем расплывчатый режим рабочего времени и времени отдыха, вменение по сути новых должностных обязанностей по использованию различных коммуникационных технологий и отказ обучать сотрудников пользоваться ими. Также были и другие обращения, например, связанные с необходимостью использования собственных компьютеров и телефонов без какой-либо компенсации со стороны работодателя их амортизации и расходов на электроэнергию.