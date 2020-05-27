Евгений Куйвашев ответил на заявление о неэффективности самоизоляции

В ответ на этот комментарий губернатор призвал не увлекаться «теориями заговоров». Но отметил, что граждане действительно должны учиться жить в новых реалиях.

Также губернатор сказал о том, что Свердловская область не готова к снятию ограничений.

Ограничения, к сожалению, необходимы, Об этом и мировой опыт говорит: профилактические мероприятия позволяют сдержать стремительное распространение коронавируса и выиграть время, чтобы принять дополнительные меры по защите людей, подготовить систему здравоохранения к удару.написал губернатор.

Он выразил надежду, что в скором времени число заболевших станет снижаться, чтобы можно было поэтапно снимать ограничения.