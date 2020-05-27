Евгений Куйвашев рассказал, насколько эффективны тесты на антитела к коронавирусу

Один из подписчиков губернатора в Instagram поинтересовался статистикой тестирования на антитела. В частности, его интересовала чувствительность и эффективность тестов.

Губернатор сообщил, что на данный момент их информативность изучается. При этом в 40 и 24 больницах были протестированы пациенты разных категорий медработников. Ни у одного из медиков антител выявлено не было.

По его словам, несмотря на то, что анализ был проведен у людей их группы риска, все же речь идет о здоровых людях.

Кроме того, подобные тесты сдали и 100 пациентов больницы № 40 различных возрастов. В результате более половины результатов показали наличие антител. У 19 человек они выработались в разгаре заболевания, а на этапе выздоровления — в каждом третьем случае.

Кроме того, Евгений Куйвашев отметил, что даже сами медики и специалисты расходятся о мнениях касательно эффективности тестирования. Часть экспертов считают, что это больше маркетинговый продукт, нежели медицинский.