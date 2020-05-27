«Их замуровала УК». Жители дома в Нижнем Тагиле просят спасти кошек из подвала

По словам жильцов, управляющая компания «СтройСервис» залила крыльцо, но в подвале дома живет кошка с котятами, которые через дыры вылазили на улицу. Теперь у животных нет доступа на волю.

Также отмечается, что жильцы обращались в управляющую компанию, но там им ответили, что для кошек оставлен лаз. Жильцы отмечают, что через оставленное отверстие животные не могут пролезть и могут погибнуть.

В управляющей компании TagilCity.ru рассказали, что проблем с доступом на улицу у животных нет.