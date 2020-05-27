«Их замуровала УК». Жители дома в Нижнем Тагиле просят спасти кошек из подвала
Сегодня, 12:57ОбществоФото: группа "Добрые руки. Нижний Тагил" во "Вконтакте"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле жильцы дома по адресу Уральский проспект, 64 на Гальянке обвинили управляющую компанию в том, что она залила бетоном все крыльцо и не оставила выхода из подвала кошке с котятами. Об этом жильцы дома написали в группе «Добрые руки. Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам жильцов, управляющая компания «СтройСервис» залила крыльцо, но в подвале дома живет кошка с котятами, которые через дыры вылазили на улицу. Теперь у животных нет доступа на волю.
Также отмечается, что жильцы обращались в управляющую компанию, но там им ответили, что для кошек оставлен лаз. Жильцы отмечают, что через оставленное отверстие животные не могут пролезть и могут погибнуть.
В управляющей компании TagilCity.ru рассказали, что проблем с доступом на улицу у животных нет.
Вчера вроде разбирались, все там нормально было. Кошки спокойно передвигаются по подвалу, проблем с выходом у них нет, рассказал TagilCity.ru руководитель УК «СтройСервис» Эдуард Устинов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей