Кольцово во время пандемии: фоторепортаж из пустующего аэропорта Екатеринбурга

На входе у пассажиров проверяется температура с помощью тепловизора, показатель высвечивается на экране видеонаблюдения. Если температура тела у человека повышенная, то ему приходится дожидаться прихода медика.

Термометрия на входе в аэропорт Фото: Tagilcity.ru

В пустующих залах видны редкие пассажиры и сотрудники аэропорта. В зале проверки багажа также непривычно пусто.

Все магазины и рестораны закрыты и огорожены специальной лентой.

Взлетная полоса тоже выглядит пустующей.

Взлетная полоса Фото: TagilCity.ru