Кольцово во время пандемии: фоторепортаж из пустующего аэропорта Екатеринбурга
Сегодня, 19:32ОбществоФото: TagilCity.ru
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С начала пандемии коронавируса количество внутренних и международных рейсов в аэропортах стремительно падало каждую неделю. Теперь огромные здания практически пустуют. TagilCity.ru выяснило, как выглядит аэропорт Кольцово в Екатеринбурге в условиях минимального количества рейсов.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Екатеринбург
На входе у пассажиров проверяется температура с помощью тепловизора, показатель высвечивается на экране видеонаблюдения. Если температура тела у человека повышенная, то ему приходится дожидаться прихода медика.
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Термометрия на входе в аэропорт
Фото: Tagilcity.ru
В пустующих залах видны редкие пассажиры и сотрудники аэропорта. В зале проверки багажа также непривычно пусто.
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Все магазины и рестораны закрыты и огорожены специальной лентой.
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Взлетная полоса тоже выглядит пустующей.
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Взлетная полоса
Фото: TagilCity.ru
Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что пассажиропоток в Кольцово снизился на 95%. В среднем за сутки внутренними рейсами прилетают и улетают 800 человек.
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