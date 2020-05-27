МЭР озвучило общую сумму расходов на восстановление экономики в условиях пандемии

При этом значительная часть мер рассчитана преимущественно на сегмент МСБ из числа наиболее пострадавших отраслей, рассказал министр. Всего таких отраслей насчитывается 42, в них работает шесть миллионов сотрудников.

Решетников пояснил, что в общенациональном плане развития экономики содержатся меры, нацеленные на поддержку инвестиций, в частности — механизм «зеленых» облигаций, сообщает ТАСС.

«В общенациональном плане, который сейчас проходит обсуждение в правительстве, присутствует существенный блок вопросов, в котором говорится о поддержке инвестиций, разработке новых инвестинструментов. В том числе, как вам известно, сейчас в качестве эксперимента у нас внедряется механизм „вечных“ облигаций, благодаря чему возможно финансирование инвестпрограммы РЖД», — уточнил он.

«За счет этих и схожих инструментов, а мы прорабатываем вопрос и „зеленых“ облигаций, и еще некоторые инструменты сейчас обговариваются, мы надеемся на существенное наращивание инвестиционного потока, и паузу, которая сейчас наблюдается, или которая ожидается, следует по максимуму быстро исправить», — заявил министр.

Местные бюджеты сегодня отличаются большой уязвимостью, так как они столкнулись со значительным падением налоговых поступлений, и нужно сакцентировать внимание именно на помощи регионам страны, полагает руководитель МЭР.

«Они уже сейчас столкнулись либо в будущем столкнутся с падением объемов поступлений по УСН. Именно это сегодня выступает зоной риска», — рассказал Решетников.