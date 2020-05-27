МЭР озвучило общую сумму расходов на восстановление экономики в условиях пандемии
Антикризисные меры поддержки отечественной экономики в условиях пандемии коронавируса, по данным на сегодняшний день, обошлись российским властям в 3,3 трлн рублей. Эту цифру обнародовал руководитель Минэкономразвития Максим Решетников.
При этом значительная часть мер рассчитана преимущественно на сегмент МСБ из числа наиболее пострадавших отраслей, рассказал министр. Всего таких отраслей насчитывается 42, в них работает шесть миллионов сотрудников.
Решетников пояснил, что в общенациональном плане развития экономики содержатся меры, нацеленные на поддержку инвестиций, в частности — механизм «зеленых» облигаций, сообщает ТАСС.
«В общенациональном плане, который сейчас проходит обсуждение в правительстве, присутствует существенный блок вопросов, в котором говорится о поддержке инвестиций, разработке новых инвестинструментов. В том числе, как вам известно, сейчас в качестве эксперимента у нас внедряется механизм „вечных“ облигаций, благодаря чему возможно финансирование инвестпрограммы РЖД», — уточнил он.
«За счет этих и схожих инструментов, а мы прорабатываем вопрос и „зеленых“ облигаций, и еще некоторые инструменты сейчас обговариваются, мы надеемся на существенное наращивание инвестиционного потока, и паузу, которая сейчас наблюдается, или которая ожидается, следует по максимуму быстро исправить», — заявил министр.
Местные бюджеты сегодня отличаются большой уязвимостью, так как они столкнулись со значительным падением налоговых поступлений, и нужно сакцентировать внимание именно на помощи регионам страны, полагает руководитель МЭР.
«Они уже сейчас столкнулись либо в будущем столкнутся с падением объемов поступлений по УСН. Именно это сегодня выступает зоной риска», — рассказал Решетников.
Также многие регионы для помощи сфере торговли уменьшают ставки имущественного налога, добавил министр. Нужно оказывать поддержку субъектам и проводить грамотную политику в сфере местного самоуправления.