МФЦ в Нижнем Тагиле не принимали посетителей из-за сбоя в системе
Сегодня, 17:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Утром 27 мая в Нижнем Тагиле из-за проблем в программном обеспечении МФЦ не смогли принять посетителей, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам клиентов, сбой произошел в семь часов утра. Возле МФЦ на улице Космонавтов, 45 люди были возмущены тем, что их не могут принять в «в ручном режиме».
В МФЦ сообщили, в региональном сервере случились неполадки, и работа центров по всей области была приостановлена до середины дня. Сейчас прием посетителей проходит в штатном режиме. Кроме того, сотрудники МФЦ отмечают, что большинство клиентов отнеслись к ситуации с пониманием.
Напомним, из-за ограничительных мер в период пандемии коронавируса многофункциональные центры ведут прием только по предварительной записи.
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