МФЦ в Нижнем Тагиле не принимали посетителей из-за сбоя в системе

По словам клиентов, сбой произошел в семь часов утра. Возле МФЦ на улице Космонавтов, 45 люди были возмущены тем, что их не могут принять в «в ручном режиме».

В МФЦ сообщили, в региональном сервере случились неполадки, и работа центров по всей области была приостановлена до середины дня. Сейчас прием посетителей проходит в штатном режиме. Кроме того, сотрудники МФЦ отмечают, что большинство клиентов отнеслись к ситуации с пониманием.