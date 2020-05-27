На Урале проклявший сторонников закрытия храмов священник лишен наперстного креста

Причиной наказания стал очередной видеоролик схиигумена Сергия, опубликованный на YouTube-канале Всеволода Могучева. В нем он рассуждает о коронавирусе и обстановке в стране. Кроме того, он подверг критике священников и правительство, отметив, что на данный момент «идет тестирование, то есть заражение руководителей армии, флота, ФСБ, прокуратуры, полиции, Росгвардии».