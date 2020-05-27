На Урале проклявший сторонников закрытия храмов священник лишен наперстного креста
Сегодня, 11:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Екатеринбургская епархия запретила основателю Среднеуральского женского монастыря схиигумену Сергию в священнослужении и лишила его права носить наперстный крест, сообщается на сайте регионального РПЦ.
Кроме того, отмечается, что епархиальный суд рассмотрит действия священнослужителя.
Причиной наказания стал очередной видеоролик схиигумена Сергия, опубликованный на YouTube-канале Всеволода Могучева. В нем он рассуждает о коронавирусе и обстановке в стране. Кроме того, он подверг критике священников и правительство, отметив, что на данный момент «идет тестирование, то есть заражение руководителей армии, флота, ФСБ, прокуратуры, полиции, Росгвардии».
После этого Екатеринбургской епархией священнослужителю было запрещено возглавлять совершение Божественной литургии и сослужить на ней, принимать исповеди, покидать территорию мужского скита, совершать постриг и благословлять на его свершение. Однако было разрешено причищаться.
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