Пассажирка без маски устроила бунт в тагильской маршрутке

По словам одной из пассажирок маршрутки Оксаны, автобус остановился на остановке, и в него зашли трое пассажиров. Двое были в масках, а третья, женщина — нет.

Отъехали от остановки 100-200 метров, водитель заметил, что женщина без маски остановился и сказал: «Наденьте маску!». А она стала возмущаться. Тогда водитель открыл двери и сказал: «Либо надевайте маску, либо выходите». Потом начался скандал. Пассажиры были все за водителя, рассказала TagilCity.ru Оксана.

Девушка отметила, что у женщины была с собой маска, но она сказала водителю, что надевать ее не станет.

В результате инцидента водитель вызвал полицию.

Эта женщина всех нас оскорбила, потом вышла из автобуса. Водитель закрыл двери, и мы поехали дальше. Полиции она не дождалась. Когда мы дальше поехали без женщины, водитель по телефону дал отбой полиции, сообщила Оксана.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что водитель вправе отказать пассажиру в проезде, если у него нет маски.

Вправе, конечно, как и в магазине не обслужить. У нас есть запрет. Они обязаны предупреждать, что не пустят человека в транспорт, потому что он тоже будет наказан, если у него пассажир без маски,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.