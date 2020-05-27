После срыва контракта с мэрией Тагила «Ас Пром» оспаривает неустойку Титановой долины

Предприятие планировало на площадке в Верхней Салде реализовать проект по производству стеновых блоков. Общая его стоимость составляла 200 миллионов рублей. Однако работы так и не были начаты. По этой причине министерство инвестиций и развития области подало иск о расторжении соглашения и неустойке в пять миллионов рублей. 12 февраля арбитражным судом требования были удовлетворены.

ООО «Ас Пром» подало апелляционную жалобу с просьбой о снижении суммы неустойки до 150 тысяч рублей. В качестве обоснования компания указала, что планировалось производить стройматериалы для строительства микрорайона «Александровский» в Нижнем Тагиле. Проект должно было реализовать связанное с «Ас Пром» ООО «Ас Строй». Однако строительство не было начато, так как мэрия Нижнего Тагила расторгла договор с «Ас Пром», а в компании была инициирована процедура банкротства. В связи с этим в заведомо убыточный проект компания средства вкладывать не стала.