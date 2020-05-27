Самоизоляция, день пятьдесят седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле за период с 26 по 27 мая подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших составляет 126 человек.

При этом на карте Роспотребнадзора отмечено уже 147 случаев.

На карте Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле 147 случаев заболевания COVID-19

Городская больница № 4 в Нижнем Тагиле приобрела реагенты для проведения анализов на выявление коронавируса.

В Нижнем Тагиле ГБ № 4 на 5 млн рублей закупила реагенты для исследований на COVID-19

Добралась инфекция и до крупных предприятий города.

Так, стало известно, что двух начальников вагоносборочного производства на УВЗ отправили на карантин, потому что у них подозревают коронавирус.

На УВЗ в Нижнем Тагиле двух начальников отправили на карантин по COVID-19

Кроме того, у одного из сотрудников Нижнетагильского металлургического комбината подтверждено наличие инфекции. Еще один зараженный — в дивизионе «Урал».

В Нижнем Тагиле у работника ЕВРАЗ НТМК подтвердили COVID-19

Два детских сада Нижнего Тагила, в которых были расположены дежурные группы, закрыты на карантин по коронавирусу. Заболевание было выявлено у медицинского работника, посещавшего дошкольные учреждения. По результатам проверки контактных лиц — детей и сотрудников детского сада, у одного из воспитанников была выявлена инфекция.

В Нижнем Тагиле у посещавшего дежурную группу в детском саду ребенка выявлен COVID-19

Специалистами МЧС была проведена санитарная обработка железнодорожного вокзала в городе.

В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала

В комментариях на личной странице в Instagram Евгения Куйвашева тагильчане продолжают обращаться к губернатору.

Одна из подписчиц попросила открыть детские сады, или хотя бы сделать в каждом дошкольном учреждении дежурные группы.

Комментарий о детских садах Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Другая девушка, студентка педагогического колледжа, поинтересовалась, обязательно ли проходить практику в лагере. Она отметила, что опасается за свое здоровье.

Комментарий студентки Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Дворец культуры «Юбилейный» на своей странице «Вконтакте» знакомит подписчиков с танцевальным направлением Finger Tutting. Он предполагает танец пальцами рук.

Танец пальцами Видео Видео: Группа ДК "Юбилейный" во "Вконтакте"

Станция юных натуралистов Нижнего Тагила «Вконтакте» приглашает посетить пользователей социальной сети онлайн-выставку животных и растений, которые обитают на станции.

Индекс самоизоляции, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 2,7 балла. В течение дня он держался на уровне 1,4-1,8 балла. Напомним, что сервис предоставляет информацию для ознакомления. Она не может использоваться для оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

За последние сутки в Свердловской области было подтверждено в общей сложности 235 случаев заражения коронавирусом в 31 населенном пункте. Общее количество заболевших составляет 4425 человек.