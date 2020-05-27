Самоизоляция, день пятьдесят седьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле за минувшие сутки были подтверждены новые случаи заражения коронавирусом, на крупных предприятиях города выявлены первые случаи заболевания, а тагильчане продолжают обращаться к губернатору. Что еще произошло интересного в городе, расскажет TagilCity.ru.
В Нижнем Тагиле за период с 26 по 27 мая подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число заболевших составляет 126 человек.
При этом на карте Роспотребнадзора отмечено уже 147 случаев.
Городская больница № 4 в Нижнем Тагиле приобрела реагенты для проведения анализов на выявление коронавируса.
Добралась инфекция и до крупных предприятий города.
Так, стало известно, что двух начальников вагоносборочного производства на УВЗ отправили на карантин, потому что у них подозревают коронавирус.
Кроме того, у одного из сотрудников Нижнетагильского металлургического комбината подтверждено наличие инфекции. Еще один зараженный — в дивизионе «Урал».
Два детских сада Нижнего Тагила, в которых были расположены дежурные группы, закрыты на карантин по коронавирусу. Заболевание было выявлено у медицинского работника, посещавшего дошкольные учреждения. По результатам проверки контактных лиц — детей и сотрудников детского сада, у одного из воспитанников была выявлена инфекция.
Специалистами МЧС была проведена санитарная обработка железнодорожного вокзала в городе.
В комментариях на личной странице в Instagram Евгения Куйвашева тагильчане продолжают обращаться к губернатору.
Одна из подписчиц попросила открыть детские сады, или хотя бы сделать в каждом дошкольном учреждении дежурные группы.
Другая девушка, студентка педагогического колледжа, поинтересовалась, обязательно ли проходить практику в лагере. Она отметила, что опасается за свое здоровье.
Дворец культуры «Юбилейный» на своей странице «Вконтакте» знакомит подписчиков с танцевальным направлением Finger Tutting. Он предполагает танец пальцами рук.
Станция юных натуралистов Нижнего Тагила «Вконтакте» приглашает посетить пользователей социальной сети онлайн-выставку животных и растений, которые обитают на станции.
Индекс самоизоляции, по данным Яндекса, на 19.00 составляет 2,7 балла. В течение дня он держался на уровне 1,4-1,8 балла. Напомним, что сервис предоставляет информацию для ознакомления. Она не может использоваться для оценки количества людей на улицах.
За последние сутки в Свердловской области было подтверждено в общей сложности 235 случаев заражения коронавирусом в 31 населенном пункте. Общее количество заболевших составляет 4425 человек.