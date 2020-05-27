Павел Креков: «Свердловская область приблизилась к пику пандемии коронавируса»
Вчера, 22:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом. Сейчас регистрируется наибольшее количество проведенных тестов на выявление заболевания. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал заместитель главы региона Павел Креков, пишет «Облгазета».
Сюжеты: Коронавирус
По словам замгубернатора в некоторые дни количество исследований приближается к 9-10 тысячам. Также Креков заявил, что основная часть выявляемых больных — это те, кто переносит заболевание без симптомов. Павел Креков отметил, что на данный момент специалисты следят за количеством людей с антителами к болезни. По его словам, чем больше таких людей, тем лучше.
За минувшие сутки в Свердловской̆ области проведено 9008 исследований проб на коронавирус, обследовано 8559 человек.
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