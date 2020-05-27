Павел Креков: «Свердловская область приблизилась к пику пандемии коронавируса»

По словам замгубернатора в некоторые дни количество исследований приближается к 9-10 тысячам. Также Креков заявил, что основная часть выявляемых больных — это те, кто переносит заболевание без симптомов. Павел Креков отметил, что на данный момент специалисты следят за количеством людей с антителами к болезни. По его словам, чем больше таких людей, тем лучше.