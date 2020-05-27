TeleTrade ожидает рост цен на продукты

Центральный банк России прогнозирует инфляцию на уровне от трех с половиной до четырех с половиной процентов к концу этого года. Снижению темпа роста цен будет способствовать уменьшение потребительского спроса при низкой доходности населения России. Вместе с тем, со слов Пушкарева, официальная инфляционная статистика не демонстрирует достоверную ситуацию в стране: потребительская корзина Росстата в серьезной мере отличается от реальных потребностей россиян. Об этом сообщает eg.ru.

Закрытие рынков и ресторанов привело к снижению спроса на свежие овощи. Соответственно, производители реализовывали их почти по себестоимости: огурцы и помидоры подешевели на двадцать и десять процентов соответственно. Пушкарев отметил, что в результате снятия ограничений стоимость овощей станет прежней. Одновременно с этим поднимется спрос на красное мясо из-за “сезона шашлыка”.