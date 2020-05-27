Уральский бизнесмен Капчук обжаловал в Верховном Суде свой приговор за мошенничество

Так как в апелляционной инстанции приговор не был обжалован и вступил в силу в июне 2019 года, Капчук обратился сразу в кассацию.

В тексте жалобы сказано, что бизнесмен считает себя невиновным. Кроме того, он утверждает, что в ходе заседания суда было нарушено его право на защиту. В качестве примера он привел отказ суда вызвать в качестве свидетеля защиты его брата — Константина Капчука. Последний в приговоре был обозначен как соучастник преступления. Кроме того, суд отказал в вызове в качестве свидетеля экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

Кроме того, бизнесмен утверждает, что суд ему не предоставил возможности ознакомиться с материалами дела заранее, чем нарушил постановление пленума Верховного суда 2015 года. Кроме того, Капчук утверждает, что против него использовались недопустимые доказательства.