Уральский бизнесмен Капчук обжаловал в Верховном Суде свой приговор за мошенничество
Уральский бизнесмен Сергей Капчук направил кассационную жалобу в Верховный Суд РФ на свой приговор, который был ему вынесен в мае 2019 года, сообщает Znak.
Так как в апелляционной инстанции приговор не был обжалован и вступил в силу в июне 2019 года, Капчук обратился сразу в кассацию.
В тексте жалобы сказано, что бизнесмен считает себя невиновным. Кроме того, он утверждает, что в ходе заседания суда было нарушено его право на защиту. В качестве примера он привел отказ суда вызвать в качестве свидетеля защиты его брата — Константина Капчука. Последний в приговоре был обозначен как соучастник преступления. Кроме того, суд отказал в вызове в качестве свидетеля экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.
Кроме того, бизнесмен утверждает, что суд ему не предоставил возможности ознакомиться с материалами дела заранее, чем нарушил постановление пленума Верховного суда 2015 года. Кроме того, Капчук утверждает, что против него использовались недопустимые доказательства.
Сергею Капчуку в мае 2019 был вынесен приговор по делу о мошеннчестве. Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. С учетом амнистии, приуроченной к 55 годовщине победы в Великой Отечественной Войне, от исполнения наказания бищнесмен был освобожден. В том же году он попытался принять участие в довыбораз в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу, но ему отказали в регистрации, потому что с момента погашения судимости не прошло десяти лет.