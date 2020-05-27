В Екатеринбург прибыл вывозной рейс со свердловчанами из Душанбе

Всего на борту прибыло 208 пассажиров, из них 43 человека — жители Свердловской области.

Приземлившихся в Кольцово 208 россиян, сразу направили на таможенный и пограничный контроль, врачебный осмотр, после чего 43 пассажира отправили на изоляцию в обсерватор.