В Екатеринбург прибыл вывозной рейс со свердловчанами из Душанбе
Сегодня, 11:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сегодня, 27 мая, в Кольцово прибыл вывозной борт «Уральских авиалиний» из Таджикистана (Душанбе), сообщает оперативный штаб региона.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Всего на борту прибыло 208 пассажиров, из них 43 человека — жители Свердловской области.
Приземлившихся в Кольцово 208 россиян, сразу направили на таможенный и пограничный контроль, врачебный осмотр, после чего 43 пассажира отправили на изоляцию в обсерватор.
Напомним, 25 мая в Екатеринбург прибыл борт из Нью-Йорка. На нем были доставлены 16 свердловчан. Все они также направлены в обсерватор на изоляцию.
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