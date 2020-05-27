В Екатеринбурге главврача ЦГКБ № 1 наказали за вспышку коронавирусной инфекции
Сегодня, 10:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге главный врач ЦГКБ № 1 Дмитрий Айрапетов получил штраф за вспышку коронавирусной инфекции в вверенном ему учреждении, сообщает Ура.ру со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам источников, сумма штрафа составила 100 тысяч рублей. Причиной является вспышка заболеваемости коронавирусом, в результате которой заразились 90 человек.
О вспышке коронавируса в ЦГКБ № 1 стало известно в конце апреля. По официальным данным, подтверждена инфекция у 91 человека. Позднее специалисты установили круг контактных лиц и выявили тех, кто был выписан из больницы накануне вспышки заболевания.
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