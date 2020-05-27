В Екатеринбурге начался суд над экс-депутатом по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей
Сегодня, 21:43ОбществоФото: Екатеринбургская гордума
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В Екатеринбурге 27 мая начался процесс по делу об обманутых дольщиках ЖК «Первый Николаевский» и ЖК «Новый Уктус». В качестве обвиняемого пред судом предстал экс-депутат Игорь Плаксин, пишет «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
Плаксин обвиняется по статье «Мошенничество». По версии следствия, он привлекал деньги пайщиков для строительства жилых комплексов, однако выполнить свои обязательства не смог. В результате около 800 человек пострадали, причиненный ущерб оценивается в 2,5 миллиарда рублей.
Дело возбуждено в 2017 году, оно долгое время было бесфигурантным. Дата второго заседания суда станет известна позднее.
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