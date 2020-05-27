В Екатеринбурге начался суд над экс-депутатом по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей

Плаксин обвиняется по статье «Мошенничество». По версии следствия, он привлекал деньги пайщиков для строительства жилых комплексов, однако выполнить свои обязательства не смог. В результате около 800 человек пострадали, причиненный ущерб оценивается в 2,5 миллиарда рублей.