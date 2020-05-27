В Екатеринбурге Роспотребнадзор подал в суд на сеть алкомаркетов «Красное и Белое»

Как сообщили изданию в пресс-службе областного суда, материалы о привлечении к административной ответственности сети магазинов «Красное и Белое» переданы в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Проверки в магазинах сети проводились с 19 по 21 мая. Специалисты Роспотребнадзора посетили семь торговых точек сети в Чкаловском районе Екатеринбурга, Полевском и Сысертском районе.

В результате были выявлены нарушения. В частности, в помещениях отсутствовали бактерицидные лампы, в начале смены не было «входного фильтра», а температуру тела сотрудниками измеряли обычным ртутным градусником, в то время как это должно происходить бесконтактным способом. Кроме того, в одной из торговых точек санобработка проводилась формально.

Специалистами Роспотребнадзора был составлен административный протокол по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания). Материалы дела переданы в суд. Рассмотрение назначено на 2 июня.