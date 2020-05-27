В Екатеринбурге СК начал проверку после гибели студентки из Гвинеи в общежитии УрФУ
Сегодня, 14:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет по Свердловской области инициировал проверку после того, как в общежитии УрФУ в Екатеринбурге было обнаружено тело студентки из Гвинеи, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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На данный момент проводится доследственная проверка. Отмечается, что признаков криминала не усматривается. Точные причины кончины устанавливаются, поводится судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, труп девушки обнаружили в общежитиии минувшим вечером. По словам представителей ВУЗа, девушка скончалась в результате ненасильственных причин.
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