В Екатеринбурге суд оштрафовал ЦГКБ № 1 после вспышки коронавируса
Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ЦГКБ № 1, где произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией, наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Так, согласно данным суда, в больнице не была организована своевременная проверка сотрудников, контактных с зараженным медперсоналом, а самих инфицированных при появлении симптомов не госпитализировали.
Кроме того, один медик с пневмонией неустановленной этиологии был оставлен в больницу, что могло привести к инфицированию пациентов отделений.
В суде отметили, что несмотря на введенный карантин, в терапевтический и хирургический корпуса больницы пропускали посетителей. Кроме того, сотрудниками терапевтического корпуса используются многоразовые маски. В том же отделении не в полном объеме отбирали пробы на исследование возбудителей инфекций у госпитализированных с внебольничной пневмонией.
В результате ЦГКБ № 1 была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
О вспышке заболеваемости коронавирусом в больнице № 1 в Екатеринбурге стало известно в апреле. Полпред в УрФО Николай Цуканов сообщал о 114 зараженных пациентах и сотрудниках. Из-за массовой вспышки главе города Александру Высокинскому от замгенпрокурора РФ Игоря Ткачева было направлено предостережение.