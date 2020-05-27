В Екатеринбурге суд оштрафовал ЦГКБ № 1 после вспышки коронавируса

Так, согласно данным суда, в больнице не была организована своевременная проверка сотрудников, контактных с зараженным медперсоналом, а самих инфицированных при появлении симптомов не госпитализировали.

Кроме того, один медик с пневмонией неустановленной этиологии был оставлен в больницу, что могло привести к инфицированию пациентов отделений.

В суде отметили, что несмотря на введенный карантин, в терапевтический и хирургический корпуса больницы пропускали посетителей. Кроме того, сотрудниками терапевтического корпуса используются многоразовые маски. В том же отделении не в полном объеме отбирали пробы на исследование возбудителей инфекций у госпитализированных с внебольничной пневмонией.

В результате ЦГКБ № 1 была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.