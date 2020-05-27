В Нижнем Тагиле 150 садоводов нарушили правила пожарной безопасности
В Нижнем Тагиле инспектора государственного пожарного надзора провели рейдовые мероприятия в коллективных садах № 17 и № 19 на Солодовом Логу и в саду № 18 на Салдинском тракте, сообщает ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.
По словам представителей ведомства, с начала пожароопасного периода в коллективных садах увеличилось количество пожаров. В этом году многие граждане выехали на участки в связи с периодом самоизоляции. Поэтому садам уделяется особое внимание инспекторами государственного пожарного надзора.
Территории коллективных садов были обследованы на предмет соблюдения противопожарных требований. Было проверено наличие воды для возможного пожаротушения, а также сухой травы, горючих отходов или свалок. Также инспектора проконтролировали возможность подъезда пожарной техники к водоему.
В коллективных садах, которые находятся в лесных массивах, проверялось наличие минерализованной полосы или другого противопожарного барьера, способного создать препятствие для распространения огня из леса в сад или наоборот.
В результате рейдовых мероприятий сотрудники МЧС выдали 120 предостережений о недопустимости нарушений, а также привлекли 150 человек к ответственности.