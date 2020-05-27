В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала

Вчера, 26 мая, специалисты МЧС в общей сложности обработали две тысячи квадратных метров территории вокзала. Работы проводятся в соответствии с решениями оперативных штабов региона и муниципалитета.

Дезинфекционная обработка была проведена внутри здания вокзала, на перронах и привокзальной территории.