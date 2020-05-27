В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
Сегодня, 09:37ОбществоФото: Отделение организации службы подготовки и пожаротушения 9 ПСО
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Специалисты МЧС провели санитарную обработку железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле с целью недопущения распространения коронавируса, сообщает Отделение организации службы подготовки и пожаротушения 9 ПСО.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Вчера, 26 мая, специалисты МЧС в общей сложности обработали две тысячи квадратных метров территории вокзала. Работы проводятся в соответствии с решениями оперативных штабов региона и муниципалитета.
Дезинфекционная обработка была проведена внутри здания вокзала, на перронах и привокзальной территории.
Отмечается, что раствор для обработки безопасен для человека, так как концентрация согласована со специалистами Роспотребнадзора. Процедура проведена спасателями посредством использования специального оборудования без ограничения работы здания железнодорожного вокзала.
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