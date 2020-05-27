В Нижнем Тагиле у посещавшего дежурную группу в детском саду ребенка выявлен COVID-19
В Нижнем Тагиле по результатам проверки на коронавирус сотрудников и детей двух структурных подразделений детского сада «Детство» выявлен один случай заражения у ребенка, сообщили TagilCity.ru в оперативном штабе региона.
Ранее стало известно о введении карантина в двух детских садах объединения «Детство» в связи с тем, что у медработника был подтвержден коронавирус. В результате все сотрудники и воспитанники в количестве 116 человек сдали анализы на выявление инфекции.
Работа обоих подразделений приостановлена, выполнена заключительная дезинфекция помещений с проведением лабораторного контроля. Проведено тестирование всех сотрудников и воспитанников — всего 116 человек. По его результатам зафиксирован один случай заболевания у воспитанника, сообщили TagilCity.ru в оперштабе по Свердловской области.
Остальные тесты показали отрицательный результат.
В оперативном штабе отметили, что меры по дальнейшему недопущению распространения инфекции были приняты в полном объеме.
Напомним, ранее стало известно, что у медработника, посещавшего два детских сада на Вагонке, был выявлен коронавирус. Оба детских сада были закрыты на карантин, а в помещениях проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.