Жители Москвы могут сдать тест на иммунитет к коронавирусу за 10 минут

В Москве с 15 мая было запущено выборочное тестирование. За первые семь дней скрининг прошли 50 тысяч человек, у 12,5% из которых был обнаружен иммунитет. Об этом пишут “Новые известия”.

Массовое тестирование на антитела к SARS-CoV-2 начали делать такие лаборатории, как «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest и другие. На рынке представлены как иностранные, так и отечественные тесты. Они различаются по чувствительности (от 87 до 95%) и специфичности (от 90 до 98%).

По данным исследований, наилучшим образом показал себя тест «Biozek Medical», который разработан в Нидерландах. Он отличается гиперчувствительностью и эффективностью: при его использовании у испытуемых не было выявлено ложноположительных результатов.

Первыми экспресс-тесты «Biozek Medical» прошли врачи и медсестры, контактирующие с пациентами, которые заражены коронавирусной инфекцией.

Чтобы получить результаты, нужно сдать кровь из пальца на наличие антител IgM и IgG. Первые антитела появляются в крови вместе с коронавирусом и пребывают там от шести недель до двух месяцев. Вторые антитела проявляются только через несколько недель после заражения и сохраняются в крови несколько лет. Таким образом, новый тест позволяет выяснить, заражен ли человек или уже выздоровел.

В настоящее время ученые еще не могут с точностью сказать, как долго обладает иммунитетом человек, переболевший коронавирусом, и можно ли его получить без заражения. Благодаря тестированию есть возможность противодействовать распространению вируса и находить цепочки распространения. Человеку, знающему о наличии у него иммунитета, больше не придется соблюдать ограничения самоизоляции - он сможет жить прежней жизнью, не боясь заболеть или заразить других людей.