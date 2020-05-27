Жители Москвы могут сдать тест на иммунитет к коронавирусу за 10 минут
У жителей Москвы появилась возможность пройти новый тест на антитела к коронавирусу, чтобы выяснить, болеют ли они сейчас или болели ранее. Тест выявляет даже бессимптомные случаи.
В Москве с 15 мая было запущено выборочное тестирование. За первые семь дней скрининг прошли 50 тысяч человек, у 12,5% из которых был обнаружен иммунитет. Об этом пишут “Новые известия”.
Массовое тестирование на антитела к SARS-CoV-2 начали делать такие лаборатории, как «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest и другие. На рынке представлены как иностранные, так и отечественные тесты. Они различаются по чувствительности (от 87 до 95%) и специфичности (от 90 до 98%).
По данным исследований, наилучшим образом показал себя тест «Biozek Medical», который разработан в Нидерландах. Он отличается гиперчувствительностью и эффективностью: при его использовании у испытуемых не было выявлено ложноположительных результатов.
Первыми экспресс-тесты «Biozek Medical» прошли врачи и медсестры, контактирующие с пациентами, которые заражены коронавирусной инфекцией.
Чтобы получить результаты, нужно сдать кровь из пальца на наличие антител IgM и IgG. Первые антитела появляются в крови вместе с коронавирусом и пребывают там от шести недель до двух месяцев. Вторые антитела проявляются только через несколько недель после заражения и сохраняются в крови несколько лет. Таким образом, новый тест позволяет выяснить, заражен ли человек или уже выздоровел.
В настоящее время ученые еще не могут с точностью сказать, как долго обладает иммунитетом человек, переболевший коронавирусом, и можно ли его получить без заражения. Благодаря тестированию есть возможность противодействовать распространению вируса и находить цепочки распространения. Человеку, знающему о наличии у него иммунитета, больше не придется соблюдать ограничения самоизоляции - он сможет жить прежней жизнью, не боясь заболеть или заразить других людей.
В Москве не только проводится тестирование на антитела, но и принимается донорская плазма. Такой способ лечения оказался эффективным, что доказано исследованиями. В связи с этим массовый скрининг жителей является важным этапом в борьбе с коронавирусной инфекцией.