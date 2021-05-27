Акционеры уральского банка «Нейва» решили не оспаривать лишение лицензии
Сегодня, 19:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Акционеры уральского банка «Нейва» решили не оспаривать лишение лицензии

Собственники банка «Нейва» в Екатеринбурге решили не подавать иск в суд на решение Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

Управленцы и акционеры банка не стали оспаривать запрет ЦБ из-за двух причин, сообщает РБК со ссылкой на источник на банковском рынке.

Первая причина заключается в том, что иск затянет процесс ликвидации, так как суд может решить приостановить дело до вынесения решения по отзыву лицензии. Это приведет к тому, что третья очередь кредиторов рискует позже получить свои средства. Второй причиной является то, что новое разбирательство усилит конфронтацию «Нейвы» с регулятором.

По словам инсайдера, смысла подавать иск нет, так как последний раз российский банк сумел оспорить отзыв лицензии лишь в 2015 году.

Напомним, 17 мая стало известно, что Центробанк подал иск о ликвидации банка «Нейва» в Арбитражный суд Свердловской области. Таким образом регулятор настаивает на принудительной ликвидации кредитной организации.

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Екатеринбург
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