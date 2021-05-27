Бизнесмен из Омска перенес строительство кремниевого завода под Нижний Тагил

С четвертой попытки, после скандала и споров с местными жителями, бизнесмен из Омска Михаил Сутягинский перенес строительство кремниевого завода под Нижний Тагил. Площадкой для строительства завода группой компаний «Титан» выбрана особая экономическая зона «Титановая долина».

Из-за протестов местного населения строительство кремниевого завода перенес в Свердловскую область предприниматель из Омска. Изначально основатель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский планировал разместить предприятие в Омской области, а затем в Челябинске и Новоуральске. В итоге площадкой для строительства была выбрана особая экономическая зона «Титановая долина» в Верхней Салде. Планируется, что в реализацию проекта вложат порядка 9,3 миллиарда рублей. На заводе планируется производить высоколиквидные марки технического кремния, содержащие минимум примесей. Проектная мощность — 36 тысяч тонн чистого технического кремния в год. Кроме того, в перечне продукции предприятия будет востребованный в строительстве конденсированный микрокремнезём — 17,1 тысяч тонн, говорится на официальном сайте группы компаний «Титан». Запустить предприятие в работу планируется в 2024 году. Однако, узнав о строительстве нового завода, жители Верхней Салды уже начали собирать подписи под обращением о запрете «опасного производства», сообщает URA.RU. Люди уверены, что микрочастицы из отходящих газов при плавке кварцита будут откладываются в тканях организма. Напомним, основатель группы компаний «Титан» (чьей дочкой является НПО «Силарус») Михаил Сутягинский давно ведет речь о строительстве кремниевого завода. Однако его идея провалилась из-за недовольства местных жителей в городах, где планировалось строительство (в Омске, Златоусте и Новоуральске). Так в Новоуральске жители собрали около 40 тысяч голосов под петицией о недопущении строительства кремниевого завода.

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