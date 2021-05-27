Бизнесмен из Омска перенес строительство кремниевого завода под Нижний Тагил

Бизнесмен из Омска перенес строительство кремниевого завода под Нижний Тагил
Бизнесмен из Омска перенес строительство кремниевого завода под Нижний Тагил
Сегодня, 14:38ОбществоФото: "Город55"
С четвертой попытки, после скандала и споров с местными жителями, бизнесмен из Омска Михаил Сутягинский перенес строительство кремниевого завода под Нижний Тагил. Площадкой для строительства завода группой компаний «Титан» выбрана особая экономическая зона «Титановая долина».

Из-за протестов местного населения строительство кремниевого завода перенес в Свердловскую область предприниматель из Омска. Изначально основатель группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский планировал разместить предприятие в Омской области, а затем в Челябинске и Новоуральске.

В итоге площадкой для строительства была выбрана особая экономическая зона «Титановая долина» в Верхней Салде.

Планируется, что в реализацию проекта вложат порядка 9,3 миллиарда рублей.

На заводе планируется производить высоколиквидные марки технического кремния, содержащие минимум примесей. Проектная мощность — 36 тысяч тонн чистого технического кремния в год. Кроме того, в перечне продукции предприятия будет востребованный в строительстве конденсированный микрокремнезём — 17,1 тысяч тонн, говорится на официальном сайте группы компаний «Титан».

Запустить предприятие в работу планируется в 2024 году.

Однако, узнав о строительстве нового завода, жители Верхней Салды уже начали собирать подписи под обращением о запрете «опасного производства», сообщает URA.RU.

Люди уверены, что микрочастицы из отходящих газов при плавке кварцита будут откладываются в тканях организма.

Напомним, основатель группы компаний «Титан» (чьей дочкой является НПО «Силарус») Михаил Сутягинский давно ведет речь о строительстве кремниевого завода. Однако его идея провалилась из-за недовольства местных жителей в городах, где планировалось строительство (в Омске, Златоусте и Новоуральске). Так в Новоуральске жители собрали около 40 тысяч голосов под петицией о недопущении строительства кремниевого завода.

Сюжеты:
Нижний Тагил
строительствоСвердловская областьОмскНовоуральскВерхняя СалдаобществоТитановая долиназаводМихаил Сутягинский
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