Богатейшие директора школ и «вредный» завод. Итоги дня в Свердловской области

Редакция TagilCity.ru составила топ самых богатых директоров школ Нижнего Тагила за 2020 год. Всего в городе 64 руководителя учебных заведений. На первом месте оказалась директор школы № 49 и депутат Нижнетагильской городской думы Ирина Бусыгина, ее доход составил более 3,5 миллиона рублей. Также она имеет в собственности квартиру, земельный участок, дом и иномарку. На втором месте рейтинга находится директор школы № 5 Ольга Александрова с годовым доходом 2,8 миллиона рублей. Отмечается, что у руководителя ОУ в собственности директор часть квартиры, а в пользовании гараж, земельный участок и дачный дом. На третьей строчке расположился директор школы № 71 Иван Манучарян. Его доход за прошлый год составил 2,7 миллиона рублей. В собственности у Манучаряна дом, земельный участок и два автомобиля, а в пользовании — квартира. Меньше всего, от 503 до 544 тысяч рублей, за 2020 год заработали директор школы № 11 села Серебрянка Ирина Андреева, директор школы № 34 Галина Паутова и директор школы № 12 поселка Усть-Утка Вера Селиванова.
Сотрудница риэлторского агентства «Юриэлт» из Нижнего Тагила распечатала и развесила объявления о компании на обратной стороне документов с персональными данными сотрудников «Уралвагонзавода». При этом, на листовках стоит печать предприятия. Объявления были развешаны на заборах в коллективном саду «Горняк 2». Жители остались недовольны порчей имущества, по их словам им пришлось долго оттирать следы от въевшегося клея. Директор агентства сообщила, что она не в курсе данной ситуации, а с сотрудникам организации будет проведен инструктаж.
Бизнесмен из Омска Михаил Сутягинский с четвертой попытки перенес строительство кремниевого завода под Нижний Тагил. Площадкой для производства выбрана особая экономическая зона «Титановая долина» в Верхней Салде. Ранее предприниматель планировал запустить производство в Омске, Златоусте и Новоуральске, но идея не воплотилась из-за недовольства местных жителей, которые восстали против строительства. В реализацию проекта будет вложено около 9,3 миллиарда рублей, запустить завод в работу планируется в 2024 году. Жители Верхней Салды уже начали собирать подписи под петицией о запрете «опасного» производства.
26-летний студент из Екатеринбурга заразился коронавирусом и умер через две недели. Сокурсники рассказали, что у него был сильный кашель, однако он продолжал учиться на дистанте. Затем его состояние резко ухудшилось, а 20 мая его госпитализировали. Однако медики не смогли помочь, молодой человек скончался 22 мая.