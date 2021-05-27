Богатейшие директора школ и «вредный» завод. Итоги дня в Свердловской области

Редакция TagilCity.ru составила топ самых богатых директоров школ Нижнего Тагила за 2020 год. Всего в городе 64 руководителя учебных заведений. На первом месте оказалась директор школы № 49 и депутат Нижнетагильской городской думы Ирина Бусыгина, ее доход составил более 3,5 миллиона рублей. Также она имеет в собственности квартиру, земельный участок, дом и иномарку. На втором месте рейтинга находится директор школы № 5 Ольга Александрова с годовым доходом 2,8 миллиона рублей. Отмечается, что у руководителя ОУ в собственности директор часть квартиры, а в пользовании гараж, земельный участок и дачный дом. На третьей строчке расположился директор школы № 71 Иван Манучарян. Его доход за прошлый год составил 2,7 миллиона рублей. В собственности у Манучаряна дом, земельный участок и два автомобиля, а в пользовании — квартира. Меньше всего, от 503 до 544 тысяч рублей, за 2020 год заработали директор школы № 11 села Серебрянка Ирина Андреева, директор школы № 34 Галина Паутова и директор школы № 12 поселка Усть-Утка Вера Селиванова.