Глава Хабаровского края: Информация о передаче скорой частникам - фейк

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев окончательно опроверг слухи о передаче скорой медицинской помощи в частные руки. Данные об этом в начале нынешнего месяца появились в интернете.

На очередном прямом эфире в социальных сетях врио губернатора сообщил, что сведения о передаче скорой помощи частным лицам не что иное, как фейк. Михаил Дегтярев рассказал, что опыт передачи службы есть у других субъектов РФ. В Хабаровском крае соответствующие предложение не реализуют, пишет transsibinfo.com. Глава региона добавил, что на эту тему ранее высказывались руководители местного министерства здравоохранения. На повестке дня вопрос о передаче скорой помощи в частные руки не стоит. Он никогда и не поднимался. Такой опыт имеется, к примеру, у Екатеринбурга. Там скорая помощь отдана на аутсорсинг. Но выглядит это пока крайне сыро. В Хабаровском крае данный проект реализовывать не собираются. Не так давно краевое министерство здравоохранения уже опровергало слухи о передаче скорой помощи в частные руки. В ведомстве добавили, что отдельные региональные и федеральные политики, не спрашивая глав скорой медицинской помощи, проводят встречи с коллективами. Они дезинформируют медиков скорой и жителей Хабаровска. Беседа о передаче скорой помощи частникам прошла в среду, 26 мая. Прямой эфир Михаил Дегтярев, как и ранее, проводил сразу в нескольких соцсетях. В ходе прямой линии врио губернатора поступило свыше 1500 вопросов. Глава региона дал ответ на 80 из них.

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