Как записать ребенка в лагерь через Госуслуги: пошаговая инструкция

Как записать ребенка в лагерь через Госуслуги: пошаговая инструкция
Как записать ребенка в лагерь через Госуслуги: пошаговая инструкция
Сегодня, 20:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Учебный год уже практически закончен и родители школьников задумываются о том, чтобы отправить детей в летние лагеря. Но как туда попасть? Как записаться, какие нужны документы и какие могут возникнуть сложности разбиралось TagilCity.ru.

Как записать ребенка в лагерь?

Самый первый вопрос, которым задаются родители, решившие отправить ребенка в лагерь — а как туда записаться? Самый простой способ — это оформление заявления через Госуслуги. Кроме того, можно обратиться в управление образования по месту жительства или в МФЦ.

Однако прежде чем начинать собирать документы, а также отправлять непосредственно заявление, важно посмотреть список лагерей, куда можно отправить ребенка и определиться, какие наиболее подходящие.

Полный список детских оздоровительных учреждений размещен на сайте Центра координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области. Кроме того, информация есть на сайте каждого муниципалитета.

Кто может подать заявку на путевку в лагерь через Госуслуги?

Подать заявку на путевку в лагерь посредством портала Госуслуг может каждый свердловчанин. Главным условием предоставления места является полная оплата путевки. Список детских лагерей достаточно обширный, а потому каждый сможет подобрать подходящее для себя предложение.

При этом некоторым категориям граждан путевки предоставляются бесплатно. К таковым относятся:

  • Дети бюджетников, ветеранов боевых действий, а также инвалиды первой и второй группы;
  • Дети-инвалиды, сироты, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей;
  • Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Для всех остальных категорий граждан путевки предлагаются по полной стоимости или со скидкой. Ее размер может составлять от 15 до 80%. Оставшаяся сумма оплачивается государством.

Фото:1mediainvest.ru

Когда нужно подать заявление на путевку в детский лагерь?

Прием заявлений на отдых на лето для детей, как правило, осуществляется с 1 по 10 апреля. Выбрать можно любую смену, не обязательно первую. То есть, разделения по датам на конкретные смены нет. В санатории заявки принимаются с 25 апреля по 12 мая на любой период, а в городские лагеря с 1 по 20 апреля на любую смену.

Важно понимать, что сроки могут сдвигаться. Информацию всегда можно уточнить на сайтах местных администраций, управлений образования, а также в МФЦ.

Какие нужны документы для оформления заявки в детский лагерь?

Чтобы отправить ребенка в лагерь, необходимо собрать целый пакет документов. Все они обязательны и предоставляются сразу. Список следующий:

  • Документ удостоверяющий личность - паспорт. Он предоставляется только для подтверждения личности и снятия копии. Отмечается, что если документы написаны не на русском языке, то обязательно должен быть предоставлен перевод, заверенный в установленном порядке;
  • Свидетельство о рождении ребенка;
  • Справка из детской поликлиники по форме 070/у-04. Она показывает, какие есть показания у ребенка для санаторно-курортного лечения. Ее оригинал отдается специалистам. На руки справка не возвращается;
  • Доверенность. Она становится обязательной в том случае, если вместо родителей или законных представителей заявление подает третье лицо. Она оформляется у нотариуса;
  • Справка о прописке ребенка;Опекунам и попечителям необходимо предоставить справку о присвоении соответствующего статуса;
  • Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью при его наличии;
  • Документ о подтверждении полномочий руководителя. Его предоставляют руководители организаций, где проживают дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей. В данном случае предоставляется оригинал и копия;
  • Документ о смене ФИО. Это может быть свидетельство о браке, расторжении брака (если фамилия изменилась), а также другие документы, способные доказать, то информация была изменена;
  • Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
Фото:1mediainvest.ru

Сколько будет стоить детский отдых в лагере?

Стоимость путевок летних лагерей может отличаться в зависимости от местоположения, предоставляемых услуг других факторов. В среднем в Свердловской области цена составляет около 21 тысячи рублей. При этом родителям предоставляются разного рода скидки на оплату и субсидии. Последние по размерам могут достигать 80%.

Важно не забывать, что некоторым категориям детей отдых будет стоить дешевле или окажется бесплатным. К ним относятся:

  • Дети из многодетной семьи;
  • Дети, у кого оба родителя не имеют работы по уважительным причинам;
  • Если ребенок получает пенсию по потере кормильца;
  • Если ребенок из малоимущей семьи;
  • Ребенок воспитывается в учреждении закрытого типа, то есть является кадетом или суворовцем;
  • Ребенок вернулся после воспитательной колонии;
  • Ребенок является сиротой или остался без попечения родителей.

В последнем случае путевка является абсолютно бесплатной.

Сколько лагерей и смен можно указать в заявлении на путевку?

Как мы уже говорили ранее на сайте Центра координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской области, а также любого муниципалитета есть список лагерей, которые можно выбрать для детского отдыха.

При подаче заявления учитывайте, что допускается указывать только три лагеря или три смены в одном учреждении. Кроме того, можно дописать желательные смены или лагеря. Когда начнется распределение путевок, все пожелания будут учтены.

Как найти услугу в каталоге Госуслуг?

После того, как пакет документов будет подготовлен, а также выбраны лагеря, пора приступать к подаче заявления. Это делается посредством Госуслуг. И тут возникает первая проблема.

Дело в том, что на главной странице сайта услуга обычно не отображается и ее придется поискать.

Рассмотрим процесс на примере Нижнего Тагила:

  • Откройте сайт Госуслуги и выполните вход в свой аккаунт. Если его еще нет, то нужно пройти регистрацию. Для этого внизу окна есть соответствующая кнопка. После создания аккаунта требуется подтверждение;

  • После входа на главную страницу профиля, переходите в «Каталог услуг» и выбирайте «Органы власти»;
Фото:Управление образования Нижнего Тагила

  • Далее пройдите следующий путь: «Органы местного самоуправления»-«Органы местного самоуправления Свердловской области»-«Территориальные органы и подведомственные организации» — «Администрация города Нижний Тагил»;
Фото:Управление образования Нижнего Тагила

  • На новой странице в строке поиска наберите «лагерь». Система найдет нужный раздел, в который нужно перейти. Он называется «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и загородных лагерях».
Фото:Управление образования Нижнего Тагила

Пошаговая инструкция заполнения заявки на путевку в лагерь на Госуслугах

Чтобы решить вопрос как записать ребенка в летний лагерь, нужно подать заявление на Госуслугах.

Делается это следующим образом:

  • Сначала требуется перейти в раздел «Получить услугу»;
Фото:Управление образования Нижнего Тагила

  • Далее выбирается муниципалитетНижний Тагил;

  • Определяется тип льготы, которая положена при оплате детского лагеря. Тут важно учесть место работы заявителя, а также наличие льгот, которые позволяют снизить цену;
Фото:Управление образования Нижнего Тагила

  • Далее станет доступен список лагерей, куда можно отправить ребенка на отдых.Там выбирается приоритетное учреждение;
Фото:Управление образования Нижнего Тагила

  • Далее выбирается подходящая смена;

  • Следующий шагзаполнение информации об учебном заведении, где обучается ребенок;
Фото:Управление образования Нижнего Тагила

  • Затем указываются данные заявителя и ребенка;

  • После этого выбирается льгота при ее наличии;
Фото:Управление образования Нижнего Тагила

  • Вносится контактная информация и данные о месте проживания;
Фото:Управление образования Нижнего Тагила

  • Далее выбирается способ информирования. Это может быть электронная почта;

  • Последним шагом является возможность прикрепить электронные копии документов.

Завершается отправка заявки при помощи кнопки «Подать заявление».

После того, как заявление будет зарегистрировано на сайте в личный кабинет придет уведомление. Также там будет указан уникальный номер, который рекомендуется сохранить. Кроме того, после регистрации дается пять рабочих дней на предоставление в уполномоченный орган документации в бумажном виде.

Когда выдают путевки в детский лагерь?

Следующий вопрос, который возникает у родителей — это сроки выдачи путевок. Как правило, распределение документов осуществляется с 29 апреля по 17 мая. И только потом уже производится выдача.

Происходит это в следующие даты:

  • 1 смена - с 18 по 23 мая;
  • 2 смена - с 29 мая по 3 июня;
  • 3 смена - с 10 по 16 июня;
  • 4 смена - с 24 по 30 июня;
  • 5 смена - с 7 по 13 июля.

Возможные причины отказа

Не всегда все проходит гладко и после подачи заявления может быть отказано в предоставлении путевки в детский лагерь. Самая первая причина — это отсутствие своевременной оплаты. Так как она не произведена, соответственно ведомства не могут выделить место для ребенка. Также есть и другие поводы.

В приеме заявления может быть отказано по нескольким причинам:

  • За предоставлением услуги обращается гражданин, который не является родителем или законным представителем ребенка;
  • Ребенок достиг совершеннолетия или не достиг 6,5 лет;
  • Ребенку требуется сопровождение ил индивидуальный уход;
  • Документация предоставлена заявителем не в полном объеме;
  • В документах указаны неверные или неполные сведения.

При этом бывают ситуации, когда заявление принимается, но в выдаче путевки ведомства отказывают:

  • Ребенку уже исполнилось 18 лет;
  • Родители не явились в Управление образования для получения путевки за пять календарных дней до даты заезда;
  • В лагере отсутствуют места;
  • Отсутствует подтверждение оплаты путевки.

Как правило, при подаче заявления проблем не возникает. Каждая графа имеет подробную информацию, что конкретно в ней должно быть написано, а сам процесс сбора документов и подачи заявки не отнимает много времени.

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