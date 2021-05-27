«Мы все ей поверили». Как баранчинцы лишились части собранных денег на экоэкспертизу

После того, как было объявлено о строительстве третьей очереди Волковского рудника вблизи поселков Баранчинский, Орулиха и коллективных садов № 8, их жители решили создать инициативную группу для решения спорных вопросов по карьеру. Группа приняла решение провести независимую экологическую экспертизу и для этого организовала сбор средств. Тут-то и появилась Алена Шулепова. Стоит отметить, что она не является владелицей сада или жительницей Кушвинского городского округа. А редакции стало известно, что Алена вызвалась «помочь» своей подруге Алисе Косаревой, семья которой или она сама является владелицей сада в СНТ № 8. Со слов людей, знакомых с девушками, сейчас они проживают вместе в Екатеринбурге.
Мы все ей безоговорочно поверили. Хотя сейчас это уже кажется странным,рассказала TagilCity.ru активист группы по имени Екатерина.
Все обязанности по сбору средств Шулепова взяла на себя, создав электронный кошелек. По словам Екатерины, она убедила активистов, что именно такой формат сбора, а не банковский счет, будет безопаснее. В последствии свою финансовую помощь в проведении экспертизы предложила УГМК.
Но Алена вновь убедила нас, что даже при таком раскладе останавливать сбор средств нельзя, так как УГМК может не выполнить своего обещания. Но они все сделали по-честному и дали нам 850 тысяч рублей, как мы и просили. Это сумму тоже определила Алена, изначально она была меньше. Но она сказала, что нам не хватит на экспертизу и на возможные последующие суды,сообщила Екатерина.
По началу Шулепова отчитывалась перед инициативной группой, куда уходят «народные» средства. По ее словам, она заключала договоры с экспертами и вносила авансы. Однако, как выяснилось позже, никаких переговоров девушка ни с кем не вела. А после и вовсе принимала решение о трате денег без ведома активистов, но на что действительно шли средства — до сих пор остается неизвестным.
Мы даже не знаем, сколько в общем ей перевели на электронный кошелек. Известно только об одной сумме — это 493 тысячи рублей. Но ей переводили и дальше. Мы предполагаем, что всего у нее было порядка 700 тысяч рублей,рассказала редакции Екатерина.
И это без учета денег от УГМК, которые поступили на счет общественной организации «Гражданский патруль», занимающейся проблемами экологии и помогающей инициативной группе в проведении экспертизы. Из 850 тысяч рублей Шулеповой удалось обналичить 300, якобы на оплату услуг эксперта Игоря Шкардюка. Как рассказал председатель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов, на этой почве у него с Шулеповой возник конфликт, так как по его подсчетам стоимость экспертизы была меньше суммы, которую она у него запрашивала. Но девушка заявила, что действует от лица инициативной группы. Хотя, по словам Екатерины, это не соответствовало правде.
Шкардюк сознался, что, получив деньги, отдал их Алене, но где они сейчас — неизвестно,сообщила активистка.
Также Екатерина рассказала, что Шулепова обналичила и те деньги, которые были у нее на электронном кошельке, объяснив это тем, что из-за ее безработного статуса у налоговой появятся вопросы об источнике этих средств.
Когда у нас возникли вопросы к Алене, она не смогла отчитаться ни по расходуемым деньгам, ни по договорам. Мы исключили ее из инициативной группы в связи с недоверием. Она долго не отдавала нам остатки средств, отдала только в середине апреля. Это 146 тысяч рублей. Но повторюсь, мы до сих пор не знаем, сколько на самом деле ей было переведено. Выписку с электронного кошелька она так и не предоставила,рассказала Екатерина.
В связи с этим 14 апреля Екатерина написала заявление в полицию. Еще одно заявление было подано от лица инициативной группы. Однако, по словам активистки, проверка длится медленно — в полицию ее вызывали только один раз 20 мая.
Заявление мое находится в Кушвинском отделе. И во время беседы полицейский мне дал понять, что по итогу Шулеповой скорей всего ничего не будет, а меня могут привлечь по статье за клевету,поделилась с TagilCity.ru активистка.
На сегодняшний день, по словам Екатерины, с помощью «Гражданского патруля» инициативной группе удалось найти организацию, которая проведет экспертизу. И тех денег, которые остались, хватит на ее оплату.
В процессе написания материала редакция TagilCity.ru выяснила, что подобная история с участием Алены Шулеповой уже не первая. В 2018 году в одной из тагильских групп в соцсети появилось сообщение о том, что Алена, являясь детским тренером в туристическом клубе «Азимут», собирала по 20 тысяч рублей с родителей на поездку в Москву, а потом неожиданно пропала «с радаров».