«Мы все ей поверили». Как баранчинцы лишились части собранных денег на экоэкспертизу

Когда у нас возникли вопросы к Алене, она не смогла отчитаться ни по расходуемым деньгам, ни по договорам. Мы исключили ее из инициативной группы в связи с недоверием. Она долго не отдавала нам остатки средств, отдала только в середине апреля. Это 146 тысяч рублей. Но повторюсь, мы до сих пор не знаем, сколько на самом деле ей было переведено. Выписку с электронного кошелька она так и не предоставила,рассказала Екатерина.