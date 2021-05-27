На 7% снизилось число нуждающихся в жилье семей в Нижнем Тагиле

В 2020 году число тагильских семей, которые нуждаются в жилье, снизилось на 7% по сравнению с 2019 годом.

Так, на территории Нижнего Тагила в 2019 году на учете на получение квартир состояло 2,4 тысячи семей, а к 1 января 2021 года их число составило 2,2 тысячи семей, согласно данным из доклада мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева об итогах деятельности органов местного самоуправления за 2020 год. Отмечается, что с 2016 по 2019 годы, этот показатель увеличился на 5%, с 2,3 тысяч семей до 2,4 тысяч. В докладе сказано, что очередь тагильских семей, нуждающихся в жилье по договорам социального найма, продвигается медленно. Это связано с тем, что жилье малоимущим предоставляется только за счет домов, которые переданы от предприятий, а также выявленных пустующих квартир в муниципальном жилфонде. Отдельно строительство для данных целей в Нижнем Тагиле не ведется. Тем не менее, с 2017 по 2020 годы в Нижнем Тагиле жильем было обеспечено 1,4 тысячи семей за счет местного, областного и федерального бюджетов. Квартиры получили очередники по договору социального найма, ветераны ВОВ, многодетные и молодые семьи, переселенцы из аварийного жилья и другие категории граждан. Глава города отметил, что администрация Нижнего Тагила ежегодно направляет в правительство Свердловской области списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это делается для планирования финансового обеспечения из областного и федерального бюджетов. Также были обозначены планы по обеспечению жильем тагильских семей на 2021–2023 годы, квартиры планируется выделить не менее 823 семьям. В том числе 300 жилых помещений очередникам по договорам социального найма, 123 семьям льготных категорий и 400 семьям для переселения из аварийных домов.

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