Новый закон о поддержке российских семей подписал Владимир Путин

Новый закон о поддержке российских семей подписал Владимир Путин
Новый закон о поддержке российских семей подписал Владимир Путин
Сегодня, 10:21ОбществоФото: Kremlin.ru
Новый закон о поддержке российских семей подписал глава государства Владимир Путин. Выплаты можно получить, оформив заявление на портале Госуслуги.

Закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, которые анонсировал президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к Совету Федерации, подписан и опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 июля ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе положены неполным семьям, где воспитываются дети от 8 до 17 лет.

В среднем по стране эти выплаты будут составлять порядка 5,6 тысячи рублей.

Также 50% от прожиточного минимума с 1 июля будут выплачивать беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель.

А с 1 сентября в размере 100% от среднего заработка будут оплачиваться больничные по уходу за детьми до 8 лет.

Закон о мерах поддержки российских семей уже вступил в силу.

Напомним, в середине мая Госдума одобрила закон ЕР о новых выплатах семьям с детьми. В 2021 году дополнительные выплаты получат порядка 2 миллионов российских семей.

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