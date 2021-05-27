Новый закон о поддержке российских семей подписал Владимир Путин

Закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, которые анонсировал президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к Совету Федерации, подписан и опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, с 1 июля ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе положены неполным семьям, где воспитываются дети от 8 до 17 лет.
В среднем по стране эти выплаты будут составлять порядка 5,6 тысячи рублей.
Также 50% от прожиточного минимума с 1 июля будут выплачивать беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель.
А с 1 сентября в размере 100% от среднего заработка будут оплачиваться больничные по уходу за детьми до 8 лет.
Закон о мерах поддержки российских семей уже вступил в силу.
Напомним, в середине мая Госдума одобрила закон ЕР о новых выплатах семьям с детьми. В 2021 году дополнительные выплаты получат порядка 2 миллионов российских семей.