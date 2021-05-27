О самых частых уловках мошенников в отношении тагильчан рассказали в полиции

О самых частых уловках мошенников в отношении тагильчан рассказали в полиции
О самых частых уловках мошенников в отношении тагильчан рассказали в полиции
Сегодня, 17:36ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
О том, на какие уловки мошенников чаще всего попадаются тагильчане, рассказали в полиции в рамках встречи со СМИ.

Как отметил начальник Межмуниципального управления МВД Ибрагим Абдулкадыров, задачи по противодействию преступлениям, связанным с совершением мошеннических действий, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, являются одним из приоритетных направлений оперативно — служебной деятельности.

Только за 4 месяца 2021 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа было совершено почти две тысячи преступлений, из которых 146 связаны с мошенничеством всех видов. 92 из них были совершены с использованием телефонной связи и сети интернет.

Чаще всего тагильчане обманывались звонками от якобы сотрудников службы безопасности банка и сотрудников правоохранительных органов, которые сообщали о подозрительных операциях по карте или несанкционированном снятии денежных средств, а также оформлении неизвестными кредита. Таких преступлений было зарегистрировано 110.

Кроме того, часть жителей Тагила обращались в полицию после того, как лишились средств при покупке — продаже товаров через популярные сайты и социальные сети.

Напомним, в середине мая 35-летняя сотрудница частной медицинской компании из Нижнего Тагила перевела мошенникам свыше 660 тысяч рублей. По указке неизвестных она взяла кредит и перевела деньги на «безопасный счет».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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