О самых частых уловках мошенников в отношении тагильчан рассказали в полиции

О том, на какие уловки мошенников чаще всего попадаются тагильчане, рассказали в полиции в рамках встречи со СМИ.

Как отметил начальник Межмуниципального управления МВД Ибрагим Абдулкадыров, задачи по противодействию преступлениям, связанным с совершением мошеннических действий, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, являются одним из приоритетных направлений оперативно — служебной деятельности. Только за 4 месяца 2021 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа было совершено почти две тысячи преступлений, из которых 146 связаны с мошенничеством всех видов. 92 из них были совершены с использованием телефонной связи и сети интернет. Чаще всего тагильчане обманывались звонками от якобы сотрудников службы безопасности банка и сотрудников правоохранительных органов, которые сообщали о подозрительных операциях по карте или несанкционированном снятии денежных средств, а также оформлении неизвестными кредита. Таких преступлений было зарегистрировано 110. Кроме того, часть жителей Тагила обращались в полицию после того, как лишились средств при покупке — продаже товаров через популярные сайты и социальные сети. Напомним, в середине мая 35-летняя сотрудница частной медицинской компании из Нижнего Тагила перевела мошенникам свыше 660 тысяч рублей. По указке неизвестных она взяла кредит и перевела деньги на «безопасный счет». 35-летняя жительница Нижнего Тагила перевела мошенникам более 660 тысяч рублей

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