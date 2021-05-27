Обвиненная в насилии над ребенком воспитатель детского сада в Березовском оправдана

Обвиненная в насилии над ребенком воспитатель детского сада в Березовском оправдана
Обвиненная в насилии над ребенком воспитатель детского сада в Березовском оправдана
Сегодня, 08:37ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Обвиненную в насилии над ребенком воспитателя детского сада в Березовском оправдали. Мама воспитанника, которая оговорила сотрудницу, хочет пойти на мировую.

По итогам расследования прокуратура и МВД не нашли ни одного доказательства вины воспитателя детского сада № 12 в Березовском, сообщили коллеги педагога Е1.

Ранее один из воспитанников рассказал родителям, что синяки на руках появились у него после того, как воспитатель хватала его за руки, укладывая спать во время сончаса.

На защиту воспитателя встали другие родители, которые уверяли что женщина, обвиненная в насилии над ребенком, очень хороший педагог.

Родительница, которая это все написала, в данный момент пытается договориться с воспитателем, чтобы она не подавала на нее заявление в суд за клевету.

Она плачет перед педагогом, говорит, что это все задумал отчим ребенка. Хочет пойти на мировую. Конечно, педагог будет сейчас защищать свои честь и достоинство, достоинство организации, рассказали сотрудники детского сада.

По их словам, если женщина опровергнет свою клевету, педагог, возможно, пойдет на мировую.

Напомним, на избиение семилетнего ребенка в детском саду в Березовском пожаловались родители. В СУ СКР по Свердловской области по данному инциденту была организована проверка.

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