Обвиненная в насилии над ребенком воспитатель детского сада в Березовском оправдана

По итогам расследования прокуратура и МВД не нашли ни одного доказательства вины воспитателя детского сада № 12 в Березовском, сообщили коллеги педагога Е1.
Ранее один из воспитанников рассказал родителям, что синяки на руках появились у него после того, как воспитатель хватала его за руки, укладывая спать во время сончаса.
На защиту воспитателя встали другие родители, которые уверяли что женщина, обвиненная в насилии над ребенком, очень хороший педагог.
Родительница, которая это все написала, в данный момент пытается договориться с воспитателем, чтобы она не подавала на нее заявление в суд за клевету.
Она плачет перед педагогом, говорит, что это все задумал отчим ребенка. Хочет пойти на мировую. Конечно, педагог будет сейчас защищать свои честь и достоинство, достоинство организации, рассказали сотрудники детского сада.
По их словам, если женщина опровергнет свою клевету, педагог, возможно, пойдет на мировую.
Напомним, на избиение семилетнего ребенка в детском саду в Березовском пожаловались родители. В СУ СКР по Свердловской области по данному инциденту была организована проверка.