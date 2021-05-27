После избиения прохожего в центре Екатеринбурга заведено уголовное дело

Однако поиски уральцев до сих пор продолжают, поскольку непонятно, причастны ли они к ряду других нападений в центре столицы Урала. Также по факту инцидента проверка продолжается на улице Луначарского, 182, и ожидаются результат судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего мужчины, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, инцидент случился 22 апреля, около часа ночи, когда компания молодых людей начала драку у ТЦ. Во время разборок один из участников конфликта напал на мимо проходящих людей. Человек в белой кофте ударил прохожего в лицо кулаком, сбил с ног, а затем пнул упавшего.