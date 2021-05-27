Расследование дела в отношении экс-вице-мэра Контеева возобновлено в Екатеринбурге

Расследование дела в отношении экс-вице-мэра Контеева возобновлено в Екатеринбурге
Расследование дела в отношении экс-вице-мэра Контеева возобновлено в Екатеринбурге
Сегодня, 20:12ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Расследование дела в отношении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, который на данный момент отбывает наказание в колонии, было возобновлено. По словам адвоката Контеева Сергея Колосовского на допрос вызвали дочь бывшего вице-мэра.

Ей задавали вопросы, касающиеся имущества, находящегося в собственности семьи, сообщает Znak. Адвокат отметил, что речь идет о нападении на предпринимателя, произошедшем в 2009 году. Сергей Колосовский рассказал, что ранее осужденного несколько раз привозили в Екатеринбург на допрос по данному эпизоду. Также допрашивались другие фигуранты дела.

Напомним, ранее бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева признали виновным в убийстве, вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Суд приговорил его к 18 годам заключения в колонии строго режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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