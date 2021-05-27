За избиение врача «скорой помощи» житель Екатеринбурга приговорен к 2 годам тюрьмы

В Екатеринбурге состоялся суд над мужчиной, который напал на врача-педиатра. Она ошибочно постучала в квартиру обвиняемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и разбудила его. Взбешенный владелец жилища напал на женщину и причинил ей телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы.
Районный суд Екатеринбурга признал виновным мужчину в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «д» ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса РФ (умышленноепричинение средней тяжести вреда здоровью, в отношении лица в связи с осуществлением последним служебной деятельности, из хулиганских побуждений), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ближайшие 2 года екатеринбуржец проведет в исправительной колонии общего режима.
Напомним, 12 декабря 2020 год мужчина напал на женщину-медика и сломал ей нос из-за того, что она ошиблась квартирой. Нетрезвому жильцу не понравилось, что его побеспокоили без причины и он набросился на женщину.