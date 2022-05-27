Бюджет Нижнего Тагила превысил 20 млрд, а спецназовец погиб на Украине

Бюджет Нижнего Тагила превысил 20 млрд, а спецназовец погиб на Украине
Бюджет Нижнего Тагила превысил 20 млрд, а спецназовец погиб на Украине
Сегодня, 21:47ОбществоФото: TagilCity.ru
Спецназовец погиб на Украине, бюджет Нижнего Тагила превысил 20 миллиардов, а кладовщик оштрафован за дискредитацию ВС — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за пятницу, 27 мая.

О старшем лейтенанте из Нижнего Тагила, задержанном с «закладкой» за гаражами на улице Октябрьская революция, сообщило одно из СМИ Свердловской области. Однако в полиции заявили, что таких случаев не было, за последнее время ни один сотрудник ОП № 16 с наркотиками не попадался.

36-летний кладовщик, оставивший комментарий под постом ВКонтакте, оштрафован на 35 тысяч рублей за дискредитацию военных сил РФ. Такое решение вынес Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Мужчина не согласился с обвинением, однако обжаловать решение не планирует.

Бюджет Нижнего Тагила увеличен до 20,2 миллиарда рублей, корректировки были внесены на заседании городской думы. Доходная часть увеличена на 580 миллионов рублей, а расходная — на 315 миллионов. Основная часть денег пойдет в управление образования, горхозяйство и предстоящую избирательную кампанию.

9 мая на Украине в ходе спецоперации погиб Анатолий Мягков, у которого был позывной Медведь. Всю жизнь тагильчанин посвятил армии, был в горячих точках и плену, служил в ОМОНе, полиции и спецназе. Анатолий был на пенсии, однако все равно поехал на Украину, несмотря на отговоры жены. У него остались трое несовершеннолетних детей.

Детская многопрофильная больница должна быть построена в Нижнем Тагиле к 2025 году — такую дату назвал глава города Владислав Пинаев. Уже в следующем году планируется разработать документацию, а затем перейти к возведению объекта. Это медучреждение уже два раза начинали строить на Гальянке, однако не удавалось изыскать средства. На этот раз поручение о помощи в возведении больницы дал президент России Владимир Путин Минздраву РФ.

86 бойцов спецназа вернулись в Нижний Тагил с Украины. Об этом рассказал глава города Владислав Пинаев. Он отметил, что некоторые военнослужащие из 12 отряда до сих пор находятся в командировке.

Превышение диоксида азота в 1,5 раза зафиксировал при замерах атмосферного воздуха на привокзальной площади газоанализатор редакции TagilCity.ru. Это вредное вещество вызывает астму, бронхиты и другие легочные заболевания.

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