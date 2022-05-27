Бюджет Нижнего Тагила превысил 20 млрд, а спецназовец погиб на Украине

Спецназовец погиб на Украине, бюджет Нижнего Тагила превысил 20 миллиардов, а кладовщик оштрафован за дискредитацию ВС — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области за пятницу, 27 мая.

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