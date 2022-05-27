Глава Нижнего Тагила заявил о возвращении 86 спецназовцев со спецоперации в Украине

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил сегодня, 27 мая, что спецназовцы 12-го отряда на этой неделе вернулись из командировки в Украине.

86 человек вернулись из 12-го отряда. Часть ребят еще остались. Тех, кого смогли заместить, вернулись,сообщил Владислав Пинаев редакции TagilCity.ru. Напомним, ранее глава города посетил Луганск для установления побратимских отношений между городами. Также мэры обсудили сотрудничество в различных сферах. По словам главы Луганска Манолиса Пилавова, первое, что хотелось бы сделать для Нижнего Тагила — это принять участие в культурных мероприятиях города. Пилавов высказал предположение, что артисты Луганска смогут приехать в Нижний Тагил в августе на 300-летие города. Городами-побратимами стали Нижний Тагил и Луганск

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