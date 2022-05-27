Конкурс «Лидеры России» собрал в Москве участников суперфинала

Конкурс «Лидеры России» собрал в Москве участников суперфинала
Конкурс «Лидеры России» собрал в Москве участников суперфинала
Сегодня, 13:39ОбществоФото: лидерыроссии.рф
Четвертый сезон конкурса управленцев «Лидеры России» платформы «Россия — страна возможностей» завершается стартовавшим в Москве суперфиналом, в ходе которого за победу будут бороться 300 человек, представляющих 56 регионов РФ и шесть зарубежных стран.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на гендиректора платформы «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, впереди у участников финала, который так ждали все, четыре дня успешной, плодотворной работы. Он желает им максимально показать свои способности.

По мнению первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, который выступил с приветственным словом, на конкурсе собрались самые лучшие, достойные люди, представляющие самые разные треки и направления.

«Перед вами уникальные возможности, на вас особая ответственность», — говорит Кириенко. Цель проекта «Лидеры России», инициированного президентом РФ, — способствовать отбору кадрового резерва путем выявления самых талантливых управленцев, которые будут работать в различных российских отраслях. Кириенко считает наличие квалифицированных управленцев и лидеров одним из ключевых условий, которые бы позволили обеспечить возможность прорывного развития страны, а именно такую цель обозначил Владимир Путин.

По информации пресс-службы конкурса, в суперфинал вышли вместе с россиянами граждане таких стран, как Белоруссия, Казахстан, Польша, Эстония, Франция и ОАЭ. Кто станет победителем, выяснится 29 мая. Участниками суперфинала стали победители семи треков конкурса. 126 человек оказались лучшим в треке «Бизнес и промышленность», 87 участников — в «Государственном управлении», 37 — в «Информационных технологиях», 18 — в «Науке», 14 — в «Культуре», 11 — в «Здравоохранении», 7 конкурсантов — в треке «Международный».

Во время деловой программы первого дня суперфинала его участники заслушали выступление наставников конкурса. Слово было предоставлено мэру Москвы Сергею Собянину, генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву, а также гостям и друзьям конкурса. 27 и 28 мая его участникам нужно будет продемонстрировать имеющиеся у них качества лидеров. Впереди у них очные оценочные мероприятия, по результатам которых определится сотня лучших из лучших.

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