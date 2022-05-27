Семья из Мариуполя рассказала, как бежала из зоны боевых действий в Екатеринбург

Первыми в подвал, где прятались Васильевы, вошли штурмовики чеченского отряда. Потом подоспели бойцы ДНР. Они вывезли раненых, семьи с детьми и стариков – в том числе Риту Петровну и Анну Петровну. Супруги хотели уехать на машине, но им не позволили – были опасения, что вражеские войска откроют огонь по автомобилю. Однако на следующий день освободители привезли супругам 10 литров бензина и объяснили, как безопасно можно добраться до пункта фильтрации.