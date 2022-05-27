Семья из Мариуполя рассказала, как бежала из зоны боевых действий в Екатеринбург

Из Мариуполя – зоны боевых действий, где сейчас проходит спецоперация наших войск по освобождению территории от неонацистов, семья Васильевых переехала в столицу Урала, - пишет издание «КП – Екатеринбург».
Вместе с Сергеем и Татьяной на новое место жительства перебрались мать мужчины – Анна Петровна и её пожилая сестра Рита Петровна. А ещё – домашние питомцы: французский бульдог Бой и рыжий кот Чика.
С нами из Мариуполя приехали в Екатеринбург. Не могли же мы их там бросить,говорят супруги.
Свою родину теперь они называют пепелищем. Екатеринбург для них стал спасительным островом. Здесь живут племянники Сергея.
Кто еще поможет, как не родственники?говорит Сергей Васильев.
На Украине у Васильевых была хорошая работа. Он трудился крановщиком на предприятии печально известной «Азовстали», она – работала в мэрии.
Татьяна вспоминает, как 24 февраля шла на работу, и в этот момент начался обстрел. По её словам, мэр города уехал из Мариуполя за день до этого. И почти сразу куда-то исчезли сотрудники МЧС.
В этот же день и Сергей получил известие от матери. Женщина позвонила и сообщила, что во время обстрела обвалилась крыша её дома.
Я сразу с работы сорвался. Кусок потолка упал. Благо мать была не в кровати, потому что все рухнуло туда,вспоминает Сергей.
Уже на следующий день обстрелы стали массированными. Но Васильевы до последнего не хотели переезжать. На их решение во многом повлияло происшествие, которое случилось в их доме. В смежный балкон, - рассказывает Сергей, - попал снаряд. Своей жене в тот день он приказал прятаться в бомбоубежище, которое располагалось в подвале бывшего спортивного магазина.
И лишь когда стало ясно, что бойцы ВСУ загоняют людей в такие подвалы, а потом расстреливают здания до основания, Васильевы решили твёрдо покинуть Мариуполь.
Улучив момент затишья между обстрелами, супруги забрали своих стариков. Бабушки еле передвигались, у матери Сергея и вовсе онкологическое заболевание, но обратно дороги не было. Васильевы вспоминают, как свистели пули, как смерть всё время ходила рядом. Товарища Сергея, например, «азовец» расстрелял на глазах жены.
Первыми в подвал, где прятались Васильевы, вошли штурмовики чеченского отряда. Потом подоспели бойцы ДНР. Они вывезли раненых, семьи с детьми и стариков – в том числе Риту Петровну и Анну Петровну. Супруги хотели уехать на машине, но им не позволили – были опасения, что вражеские войска откроют огонь по автомобилю. Однако на следующий день освободители привезли супругам 10 литров бензина и объяснили, как безопасно можно добраться до пункта фильтрации.
А дальше началась их страница жизни в России. Васильевы признаются, что сложностей здесь у них нет практически нет. Сестра Сергея, например, заранее сняла для супругов квартиру. Сложнее было с работой, - признаётся мужчина. Им с женой долго не удавалось получить свидетельство из миграционной службы. А с украинскими документами супругов на работу не брали.
Первым делом мы обратились в соцзащиту. Там нам оформили единовременную выплату, по 10 тысяч рублей пришло через 3 недели. Говорили, что дальше соцзащита сама переправляет данные в нужные инстанции, но они отправили нас только в службу занятости,рассказывает Татьяна.
Васильевы уверены: сложности возникли из-за того, что разные ведомства и службы плохо взаимодействуют между собой. Ведь власти Екатеринбурга пока не имеют опыта помощи беженцам. В городе Васильевы всего вторая семья из Украины.
Но теперь вопрос с трудоустройством почти решён. Сергей уже вышел на работу. Его предварительно оформили по срочному договору, и работодатели лишь ждут получения официальных документов. Татьяна мечтает стать оператором связи в Почта России. Но переживает, что из-за проволочек с документами, вакансию успеют занять.
После получения миграционных документов, супруги смогут оформить пенсию своим старикам, подтвердить инвалидность Сергея, получить полис ОМС, а самое главное - поскорее забыть о вынужденном бегстве с родной земли.