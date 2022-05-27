Уральские благотворители отправляют гуманитарную помощь детям Донбасса

Уральские благотворители отправляют гуманитарную помощь детям Донбасса
Уральские благотворители отправляют гуманитарную помощь детям Донбасса
Сегодня, 16:52ОбществоФото: Группа «Добровольцы - детям Донбасса»
Автомобильная колонна с подарками для юных жителей ДНР и ЛНР в рамках акции «Добровольцы - детям Донбасса» отправилась в путь из Екатеринбурга.

Целый ряд благотворительных организаций уральского региона собирают гуманитарную помощь для детей Донецкой и Луганской Народных Республик. Организаторами акции являются «Добровольцы Урала», Свердловское областное отделение «Российского Детского Фонда», «Уральский Фонд Национальной Культуры».

Мы собирали, а теперь сопровождаем гуманитарный груз для детишек Донбасса. Хотим успеть поздравить детей 1 июня, чтобы они порадовались в такие нелегкие времена. Низкий поклон и огромное спасибо всем, кто нас поддерживает, сказал директор филиала «Уральского Фонда Национальной Культуры» города Каменск-Уральский Александр Дедюхин.

Фото:Группа «Добровольцы - детям Донбасса»

В ходе специальной гуманитарной операции собрано множество подарков. Это книги, игрушки, канцтовары, бытовые принадлежности, одежда и обувь, продовольствие и воздушные шары.

Автомобильный конвой с подарками выехал из Екатеринбурга и пройдет через Уфу, Самару, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Таганрог. Везде планируется его пополнение новыми подарками.

К Международному дню защиты детей конвой прибудет в Донецк и Луганск. Участники гуманитарной акции в первый день лета вручат детям Новороссии подарки, проведут торжественные мероприятия, представят выставки детских рисунков и поделок.

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