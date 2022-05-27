В Екатеринбурге около половины иностранных компаний приостановили работу

В Екатеринбурге около половины иностранных компаний приостановили работу
В Екатеринбурге около половины иностранных компаний приостановили работу
Сегодня, 17:44ОбществоФото: pixnio.com
В Екатеринбурге приостановили работу 40 иностранных компаний из 91-й организации.

Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ТАСС, глава городского департамента экономики Алексей Прядеин заявил, что ни одна из компаний не сообщила о завершении работы и никто из сотрудников не обратился в центр занятости.

По его словам, 42 компании изменили структуру занятости персонала, два десятка организаций перевели на простой больше 1,3 тысячи работников. Восемь компаний ввели неполную рабочую неделю для 808 сотрудников. При этом еще четыре компании с 16 работниками ликвидируются.

Еще 10 компаний сократили 119 человек. Всего в Екатеринбурге безработными числятся 4 068 человек.

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