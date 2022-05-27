В какие дни будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году в Нижнем Тагиле

ОГЭ, или государственная итоговая аттестация, сдается учениками по окончании девятого класса. В 2022 году тагильским школьника необходимо сдать экзамены по четырем предметам, среди которых обязательными являются математика и русский язык, а два предмета учащиеся выбирают самостоятельно.
Помимо основного периода, для школьников, которые не смогли сдать экзамены или присутствовать на них по уважительным причинам, предусмотрены резервные дни. В третий раз можно попробовать свои силы можно только осенью. Если экзамены не получается сдать и с третьего раза, школьник остается в девятом классе на второй год.
Между тем, в Свердловской области ежегодно увеличивается число выпускников девятых классов, которые не справляются со сдачей ОГЭ по математике и русскому языку. Данные статистики приведены с 2018 по 2021 годы (в 2020 году экзамены не проводились из-за пандемии коронавируса).
Так, процент школьников, получивших двойки по русскому языку, за этот период увеличился с 1,59 до 3,45 от общего количества участников. Число отличников, наоборот, снизилось с 29,49 до 27,01%.
По математике количество пятерок уменьшилось с 15,5 до 7,85%. В 2021 году неудовлетворительные оценки за ОГЭ получили 17,02% школьников, а в 2018 — 12,37%.
Единый государственный экзамен сдают все выпускники 11 классов, вне зависимости от того, собираются они поступать в высшее учебное заведение или нет. Обязательно школьникам Нижнего Тагила необходимо сдавать математику (базовый или профильный уровни) и русский язык. Остальные предметы ученики выбирают самостоятельно, в соответствии с дисциплинами, которые необходимы для поступления в институт или университет.
Для сдачи предусмотрены основные и резервные сроки, а также пересдать экзамен могут ученики прошлых лет, которые не справились ранее с заданиями.
По статистике, в 2021 году по сравнению с 2020 годом в Свердловской области значительно снизилось число 11-классников, не преодолевших средний тестовый балл по русскому языку, с 0,63 до 1,17%. Количество выпускников, набравших 100 баллов практически не изменилось.
Результаты сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня также показывают положительную динамику. Процент не сдавших экзамен снизился с 6,22 до 4,32. А средний балл увеличился с 57,47 до 58,62%.
При сдаче государственных экзаменов ученикам строго запрещено пользоваться интернетом. Однако тагильские школьники могут воспользоваться рядом предметов для получения более успешного результата.
Так, например, на сдачу русского языка и литературы разрешено брать орфографический словарь. На математику и физику можно приносить линейку и справочники с формулами. При сдаче географии есть возможность воспользоваться атласами, на химии — таблицей Менделеева. Также на ряд предметов можно приносить калькулятор, однако важно, чтобы он был непрограммируемым.
Учащиеся, сдающие иностранные языки, на экзаменах могут пользоваться для аудирования и говорения техническими средствами и гарнитурой.