В какие дни будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году в Нижнем Тагиле

В какие дни будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году в Нижнем Тагиле
В какие дни будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:31ОбществоФото: 1MI
Наступила пора выпускных экзаменов для 9-классников и 11-классников Нижнего Тагила. В какие дни можно сдать и пересдать предметы в 2022 году, что можно приносить с собой на ОГЭ и ЕГЭ — разбиралась редакция TagilCity.ru.

ОГЭ (общий государственный экзамен)

ОГЭ, или государственная итоговая аттестация, сдается учениками по окончании девятого класса. В 2022 году тагильским школьника необходимо сдать экзамены по четырем предметам, среди которых обязательными являются математика и русский язык, а два предмета учащиеся выбирают самостоятельно.

Помимо основного периода, для школьников, которые не смогли сдать экзамены или присутствовать на них по уважительным причинам, предусмотрены резервные дни. В третий раз можно попробовать свои силы можно только осенью. Если экзамены не получается сдать и с третьего раза, школьник остается в девятом классе на второй год.

Основной период сдачи ОГЭ в 2022 году

  • 20 и 21 мая — иностранные языки;
  • 23 и 24 мая — математика;
  • 27 мая — обществознание;
  • 1 июня — история, физика, биология, химия;
  • 7 июня — биология, информатика, география, химия;
  • 10 июня — литература, физика, информатика, география;
  • 15 июня — русский язык.

Резервные дни сдачи ОГЭ в 2022 году

  • 27 и 29 июня — по всем учебным предметам (кроме математики и русского языка);
  • 28 июня — русский язык;
  • 30 июня — математика;
  • 1 и 2 июля — по всем учебным предметам.

Осенняя волна пересдачи ОГЭ в 2022 году

  • 5 сентября — математика;
  • 8 сентября — русский язык;
  • 12 сентября — география, история, физика, биология;
  • 15 сентября — литература, обществознание, химия, информатика, иностранные языки.

Резервные дни пересдачи осенней волны ОГЭ в 2022 году

  • 20 сентября — математика;
  • 21 сентября — русский язык;
  • 22 и 23 сентября — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
  • 24 сентября — по всем учебным предметам.

Продолжительность ОГЭ в 2022 году

  • математика, русский язык, литература — 3 часа 55 минут;
  • история, биология, химия, физика, обществознание — 3 часа;
  • информатика и география — 2 часа 30 минут;
  • иностранные языки — 2 часа + 15 минут на раздел «Говорение».
Фото:1MI

Между тем, в Свердловской области ежегодно увеличивается число выпускников девятых классов, которые не справляются со сдачей ОГЭ по математике и русскому языку. Данные статистики приведены с 2018 по 2021 годы (в 2020 году экзамены не проводились из-за пандемии коронавируса).

Так, процент школьников, получивших двойки по русскому языку, за этот период увеличился с 1,59 до 3,45 от общего количества участников. Число отличников, наоборот, снизилось с 29,49 до 27,01%.

Фото:Министерство образования Свердловской области

По математике количество пятерок уменьшилось с 15,5 до 7,85%. В 2021 году неудовлетворительные оценки за ОГЭ получили 17,02% школьников, а в 2018 — 12,37%.

Фото:Министерство образования Свердловской области

ЕГЭ (единый государственный экзамен)

Единый государственный экзамен сдают все выпускники 11 классов, вне зависимости от того, собираются они поступать в высшее учебное заведение или нет. Обязательно школьникам Нижнего Тагила необходимо сдавать математику (базовый или профильный уровни) и русский язык. Остальные предметы ученики выбирают самостоятельно, в соответствии с дисциплинами, которые необходимы для поступления в институт или университет.

Для сдачи предусмотрены основные и резервные сроки, а также пересдать экзамен могут ученики прошлых лет, которые не справились ранее с заданиями.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2022 году

  • 26 мая — география, литература, химия;
  • 30 и 31 мая — русский язык;
  • 2 июня — математика профильного уровня;
  • 3 июня — математика базового уровня;
  • 6 июня — история, физика;
  • 9 июня — обществознание;
  • 14 июня — иностранные языки (без раздела «Говорение»), биология;
  • 16 и 17 июня — иностранные языки — раздел «Говорение»;
  • 20 и 21 июня — информатика.

Резервные дни сдачи ЕГЭ в 2022 году

  • 23 июня — русский язык;
  • 24 июня — математика обоих уровней;
  • 27 июня — география, литература, иностранные языки («Говорение»);
  • 28 июня — иностранные языки (без раздела «Говорение»), биология, информатика;
  • 29 июня — обществознание, химия;
  • 30 июня — история, физика;
  • 2 июля — всем предметы.

Сдача ЕГЭ для выпускников прошлых лет в 2022 году

  • 23 июня — русский язык;
  • 24 июня — математика обоих уровней;
  • 27 июня — география, литература, иностранные языки («Говорение»);
  • 28 июня — иностранные языки (без «Говорения»), биология, информатика;
  • 29 июня — обществознание, химия;
  • 30 июня — история, физика;
  • 2 июля — всем учебные предметы.
Фото:pixabay.com

ЕГЭ осенней волны в 2022 году

  • 5 сентября — математика базового уровня;
  • 8 сентября — русский язык.

Резервные дни ЕГЭ осенней волны в 2022 году

  • 20 сентября — математика базового уровня, русский язык.

Продолжительность ЕГЭ 2022

  • математика профильного уровня, физика, литература, информатика — 3 часа 55 минут;
  • русский язык и химия — 3 часа 30 минут;
  • английский, французский, немецкий, испанский языки — 3 часа 10 минут + 17 минут на раздел «Говорение»;
  • китайский язык — 3 часа + 14 минут на раздел «Говорение»;
  • математика базового уровня, обществознание, история, география, китайский язык — 3 часа.

По статистике, в 2021 году по сравнению с 2020 годом в Свердловской области значительно снизилось число 11-классников, не преодолевших средний тестовый балл по русскому языку, с 0,63 до 1,17%. Количество выпускников, набравших 100 баллов практически не изменилось.

Фото:Министерство образования Свердловской области

Результаты сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня также показывают положительную динамику. Процент не сдавших экзамен снизился с 6,22 до 4,32. А средний балл увеличился с 57,47 до 58,62%.

Фото:Министерство образования Свердловской области

Что можно брать с собой на ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году

При сдаче государственных экзаменов ученикам строго запрещено пользоваться интернетом. Однако тагильские школьники могут воспользоваться рядом предметов для получения более успешного результата.

Так, например, на сдачу русского языка и литературы разрешено брать орфографический словарь. На математику и физику можно приносить линейку и справочники с формулами. При сдаче географии есть возможность воспользоваться атласами, на химии — таблицей Менделеева. Также на ряд предметов можно приносить калькулятор, однако важно, чтобы он был непрограммируемым.

Учащиеся, сдающие иностранные языки, на экзаменах могут пользоваться для аудирования и говорения техническими средствами и гарнитурой.

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