ВКонтакте расскажет, что читает страна: социальная сеть поддержит «Библионочь – 2022»

Социальная сеть ВКонтакте присоединится к ежегодной всероссийской акции с масштабным флешмобом, челленджем в VK Клипах, эксклюзивными трансляциями и видеороликами. Тема акции в этом году — традиции.

ВКонтакте снова поддержит ежегодную всероссийскую акцию «Библионочь»: социальная сеть представит несколько активностей для фанатов чтения. В специальном разделе VK Видео можно будет в реальном времени наблюдать за творческими мастер-классами, поэтическими чтениями и встречами с популярными авторами. Пользователей ждёт фестиваль «Литературный рельс» с участием голоса московского метро Юлии Романовой, интеллектуальный квиз с Денисом Осокиным, выступление группы Zventa Sventana, читка от «Электротеатра Станиславский», презентация «Самой высокой библиотеки в мире» из Москва-сити и встречи с писателями, среди которых Павел Басинский, Марина Степнова, Олег Рой и Мария Аверина. Кроме прямых трансляций, зрители смогут посмотреть лекции, онлайн-экскурсии, записи поэтических фестивалей, концерты, открытые беседы на разные темы и многое другое. К старту акции в VK Клипах пройдёт челлендж «Спроси книгу». Чтобы принять участие, достаточно задать любой волнующий вопрос и выбрать номер страницы и строчку в любимой книге, журнале или комиксе. Затем прочитать получившийся ответ и опубликовать ролик с реакцией в VK Клипах с хештегом #спросикнигу. Также социальная сеть готовит для пользователей флешмоб «Что читает страна?», участники которого расскажут, что читают прямо сейчас: художественную литературу или non-fiction, поэзию или прозу, Пушкина, Достоевского или кого-то из современных авторов. Указать свой вариант или выбрать из предложенных можно в мини-приложении «Рассказать друзьям». Ответ будет опубликован на странице пользователя: в историях или посте, а друзья смогут присоединиться к флешмобу по кликабельному стикеру прямо из опубликованных историй. Марина Краснова, СЕО ВКонтакте, VK Видео, VK Клипов и VK Звонков: «Чтение является одним из самых распространённых хобби, мы видим это в том числе по заполняемости раздела „Интересы“ наших пользователей. Мы регулярно поддерживаем акцию „Библионочь“, чтобы многомиллионная аудитория ВКонтакте в интерактивном формате внутри приложения узнавала что-то новое, больше читала и интересовалась произведениями классиков и современных авторов. Вокруг пользователя сегодня очень насыщенное информационное поле — контента много, а времени на взаимодействие с ним мало. Поэтому мы рассчитываем, что наши сервисы помогут людям не только найти больше интересного контента, посвящённого чтению, но и делиться своим опытом и рассказывать о любимых и недооценённых авторах и произведениях». Сюрприз ждёт и пользователей VK Звонков. Поклонники творчества Александры Марининой смогут лично пообщаться с автором прямо в приложении для видеоконференций. В сообществе издательства поклонники могли задать вопросы к предстоящему эфиру, авторы трёх самых оригинальных вопросов получили приглашение в видеозвонок с Александрой и книги с автографом автора в подарок. Партнёрами социальной сети станут десятки библиотек и учреждений культуры по всей стране: Российская государственная библиотека, Дом Гоголя, Библиотека имени Некрасова, Библиотека имени Маяковского и Библиотечная система имени Лермонтова в Санкт-Петербурге, издательский дом «Эксмо» и многие другие издательства и книжные магазины. ВКонтакте активно поддерживает различные культурные события. Ранее соцсеть провела самую масштабную Ночь музеев в истории платформы — в специальных разделах VK Видео и VK Клипов появились эксклюзивные лекции, экскурсии и интерактивные мастер-классы. В акции приняли участие более 100 площадок, в том числе петербургский Эрмитаж, московские Мультимедиа Арт Музей, Музей русского импрессионизма и Государственный исторический музей, тульский творческий кластер «Октава», Музей истории и археологии в Надыме и многие другие.

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