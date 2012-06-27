28 июня тагильчане смогут встретиться с начальником отдела муниципальной службы и кадров Администрации города
27 июня 2012, 14:47Общество
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Как сообщает пресс-служба Администрации города, 28 июня с 10.00 до 12.00 часов в общественной приемной полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе будет вести прием жителей города Нижний Тагил Сергушев Юрий Юрьевич, начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Нижний Тагил.
Все интересующие вопросы, касающиеся поступления намуниципальную службу, кадровому резерву, назначениям, в том числе на конкурснойоснове можно будет задать, прйдя по адресу: ул. К. Маркса, 34 (учебный корпусгорно-металлургического колледжа).
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