28 июня тагильчане смогут встретиться с начальником отдела муниципальной службы и кадров Администрации города

Все интересующие вопросы, касающиеся поступления намуниципальную службу, кадровому резерву, назначениям, в том числе на конкурснойоснове можно будет задать, прйдя по адресу: ул. К. Маркса, 34 (учебный кор­пусгорно-металлургического колледжа).