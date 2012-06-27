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28 июня тагильчане смогут встретиться с начальником отдела муниципальной службы и кадров Администрации города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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28 июня тагильчане смогут встретиться с начальником отдела муниципальной службы и кадров Администрации города

27 июня 2012, 14:47Общество
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