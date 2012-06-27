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Администрация Пригородного района не назначила общественные слушания по разработкам на Юрьев Камне в срок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Администрация Пригородного района не назначила общественные слушания по разработкам на Юрьев Камне в срок

27 июня 2012, 12:07Общество
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