Администрация Пригородного района не назначила общественные слушания по разработкам на Юрьев Камне в срок

Мы в недоумении. Похоже, следующее письмо будет написано уже в прокуратуру или суд. Между тем ко мне попали два других документа от руководителя предприятия «Юрьев Камень» Александра Мироненко главе администрации Горноуральского городского округа Николаю Лаптеву. В первом он извещал о начале работ по развитию инфраструктуры предприятия с июня по факту проведения майских общественных слушаний (по нашему мнению, проведенных формально). После сбора митинга жителей Черноисточинска 2 июня было написано второе письмо о просьбе провести общественные слушания в августе рассказывает руководитель инициативной группы Владимир Седышев.

Жители уверены, что своим митингом они предотвратили строительство, которое должно было начаться в июне. Они заверяют политиков и представителей прессы, что не позволят начать строительство и впредь.

90-е годы закончились. Власть и предприниматели должны считаться с интересами народа, и они будут считаться. Нам пока непонятна эта заминка по вопросу назначения слушаний. Почему их хотят провести именно в августе? На совещании в Министерстве природных ресурсов Свердловской области 30 мая также было решено, что слушания будут назначены на август. Будем ждать информации от властей и собираемся провести очередные митинги добавил Владимир Седышев.