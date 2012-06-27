День молодежи в Нижнем Тагиле пройдет с «Аншлагом»!
30 июня в 16:00 на площади у Драмтеатра начнется праздник в честь Дня молодежи. Мобильный друг мероприятия – компания МОТИВ. Специально для всех молодых и позитивных МОТИВ приготовил праздничный сюрприз – выступление народного цирка «Аншлаг».
Артисты «Аншлага» - всегда желанные гости на концертных площадках города и области. Несмотря на юный возраст артистов, по уровню мастерства коллектив занимает лидирующие позиции среди любительских цирковых студий России. За плечами участников «Аншлага» - победы на многих международных и всероссийских конкурсах, а также выступление надетском цирковом «Евровидении» в Швейцарии и на шоу «Минута славы» в Москве.
Также гости праздника смогут не только посмотреть на яркие и зрелищные выступления эквилибристов, иллюзионистов, акробатов, жонглеров и воздушных гимнастов, но и попробовать собственные силы на цирковой арене. Самые смелые получат памятные подарки от мобильного друга праздника компании МОТИВ.
Подробный фотоотчет со Дня молодежи ищите на сайте компании МОТИВ www.motivtelecom.ruи в официальной группе «МОТИВ. Все гениальное просто!» ВКонтакте.