День молодежи в Нижнем Тагиле пройдет с «Аншлагом»!

Артисты «Аншлага» - всегда желанные гости на концертных площадках города и области. Несмотря на юный возраст артистов, по уровню мастерства коллектив занимает лидирующие позиции среди любительских цирковых студий России. За плечами участников «Аншлага» - победы на многих международных и всероссийских конкурсах, а также выступление надетском цирковом «Евровидении» в Швейцарии и на шоу «Минута славы» в Москве.

Также гости праздника смогут не только посмотреть на яркие и зрелищные выступления эквилибристов, иллюзионистов, акробатов, жонглеров и воздушных гимнастов, но и попробовать собственные силы на цирковой арене. Самые смелые получат памятные подарки от мобильного друга праздника компании МОТИВ.